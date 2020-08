Bolsa abre em alta leve e dólar se mantém instável, com mercado de olho na Selic

A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) abriu em leve alta próxima a 0,6% nesta quarta-feira, 5, mantendo-se no nível de 101 mil pontos. Já o dólar abriu em queda nas negociações, mas teve pequenas altas após a abertura, e permanece instável. A moeda chegou à cotação mínima de R$ 5,2689 e máxima de R$ 5,2894.

O mercado é pressionado pela desvalorização no exterior do do câmbio e pelo futuro anúncio da decisão para a taxa básica de juros, a Selic, no fim desta tarde.

A moeda pode abrir em baixa no mercado doméstico diante da queda generalizada no exterior, mas uma cautela com o risco fiscal brasileiro pode trazer pressão de alta durante a sessão. Na terça-feira, 4, a moeda americana caiu ante suas rivais e o real, cotado a R$ 5, 2857, baixa de 0,53%. Porém, subiu frente outras divisas emergentes, como peso mexicano, peso argentino e o rand sul africano.

Cenário local

No mercado local, o mercado aguarda a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) para a Selic. A expectativa do mercado é de que a taxa caia dos atuais 2,25% para 2,00% e que o comunicado sinalize se o ciclo de afrouxamento chegou ao fim ou não. Na terça, a curva de juro precificava 26% de chance de mais um corte de 25 pontos-base em setembro.

Dentro do risco fiscal, estão as possibilidades de extensão do auxílio-emergencial até o fim do ano e de prorrogação do estado de calamidade pública até 2021. A Câmara, no entanto, divulgou nota negando que haja margem para prorrogar estado de calamidade pública na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem.

Em entrevista nesta manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o Congresso está aguardando a posição do governo para a criação de um novo programa permanente de auxílio à população, nos moldes dos repasses mensais de R$ 600 aos cidadãos mais vulneráveis. A ideia do governo é a criação do programa Renda Brasil para substituir o Bolsa Família, mas que teria abrangência maior, podendo extrapolar o teto de gastos.

O debate sobre a reforma tributária segue ainda no foco, com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, de audiência virtual da comissão mista da reforma.

O fluxo cambial também será monitorado. Na terça, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vendeu R$ 8,1 bilhões em ações da Vale - o equivalente a 2,5% do capital da mineradora. Embora a operação já fosse esperada pelo mercado, a decisão surpreendeu por ter acontecido sem aviso prévio. Operadores dizem que a operação pode ter atraído investidores estrangeiros.

Cenário internacional

O índice DXY, que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes, opera em baixa desde cedo, em meio a expectativas de que republicanos e democratas consigam eventualmente superar divergências e fechar um acordo sobre um novo pacote fiscal nos EUA para apoiar a maior economia do mundo durante a pandemia de coronavírus. O sinal negativo predomina também frente as divisas emergentes ligadas a commodities, enquanto as commodities - petróleo e cobre - sobem.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse que republicanos e democratas pretendem fechar um acordo sobre o próximo pacote fiscal para apoiar a economia do país até o final desta semana, para realizar uma votação na próxima semana. "Não chegamos a um acordo, mas tentamos concordar em estabelecer um cronograma para tentar chegar a um acordo geral", afirmou a repórteres. As tensões entre EUA e China também seguem no radar. Na noite de terça, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a minimizar a importância do acordo comercial firmado com os chineses em janeiro.

Os investidores aguardam diversos indicadores americanos: o relatório de emprego no setor privado, dados da balança comercial e os índices de gerentes de compras (PMI) composto e de serviços. / SILVANA ROCHA E LUÍSA LAVAL