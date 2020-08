Bolsa abre em alta; dólar mantém queda, negociado próximo a R$ 5,40

A Bolsa de Valores de São Paulo (B3), abriu em leve alta nesta quinta-feira, 13, mantendo-se no nível de 102 mil pontos. Nos primeiros instantes do início do pregão, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, subia 0,15%.

Já o dólar abriu as negociações em queda, sendo cotado próximo ao patamar de R$ 5,40. Poucos minutos após a abertura, a moeda americana atingiu a cotação mínima de R$ 5,3778, uma redução de 1,34% em relação ao último fechamento, que teve valor de R$ 5,4512.

O mercado de câmbio pode operar o dólar em baixa, diante da queda predominante da moeda americana no exterior e após o compromisso com o teto de gastos firmado pelo presidente Jair Bolsonaro, e os comandantes do Senado e da Câmara no início da noite de quarta, 12. A percepção é de que o "pacto" pode dar sobrevida ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no cargo e apoiar o controle de despesas visando o cumprimento da meta fiscal.

Mas os planos de privatizações no governo, reafirmados também por Bolsonaro na entrevista conjunta, podem ficar só na intenção. De saída do governo depois de um ano e meio à frente do programa de vendas das estatais, o empresário Salim Mattar diz que o establishment não quer as privatizações para não acabar com o "toma lá, dá cá" e o "rio da corrupção". Em entrevista ao Estadão, o secretário demissionário de Desestatização e Privatização diz que continua apoiando Jair Bolsonaro, mas deixa claro o descontentamento com as resistências nas privatizações, principalmente da Casa da Moeda e dos Correios. Na visão dele, os "liberais puro-sangue" do governo cabem num "micro-ônibus".

"O que mais vi na Esplanada é que o Estado deseja se proteger contra o cidadão. Não há interesse do Estado servir ao cidadão. Temos um Leviatã bem maduro aqui no Brasil", diz.

Também deve pesar a percepção de que o Banco Central segue disposto a conter a volatilidade da taxa de câmbio. Na quarta, após o dólar se aproximar novamente dos R$ 5,50, na contramão da queda predominante do dólar no exterior, o BC fez duas intervenções, com venda total de US$ 1 bilhão via oferta nova de swap cambial no mercado futuro. Ainda assim, o dólar à vista terminou em alta de 0,66%, a R$ 5,4512, ante máxima intradia a R$ 5,4922. O dólar futuro para setembro encerrou com ganho de 1,01%, a R$ 5,4395.

O fluxo cambial também fica no radar, após a oferta de ações da Stone, que somou US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,07 bilhões). É esperada entrada de recursos, uma vez que a operação visa financiar a aquisição da Linx e pagar demais despesas com a operação. Caso não consiga concluir a aquisição da Linx, os recursos serão usados para "fins corporativos gerais".

Na agenda, os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA podem influenciar os mercados, enquanto os dados do varejo no Brasil serão monitorados e podem ajudar na queda se vierem melhores que as projeções do mercado. Levantamento do Projeções Broadcast indica mediana positiva de 4,35%, ante queda de 0,9% em maio.