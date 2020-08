Bolsa abre estável, enquanto dólar apresenta alta, retomando patamar de R$ 5,40

A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) abriu em patamar estável nesta sexta-feira, 14, apresentando leve alta de 0,11%, mantendo-se aos 100 mil pontos. Após retomar os 102 mil pontos ao longo da semana, o Ibovespa fechou em queda de 1,6%, aos 100.460,60 pontos, na quinta-feira, 13.

O dólar abriu o pregão em alta de 1,25%, cotado a R$ 5,4349. A moeda passa por uma etapa de desvalorização em outros mercados, mas pode continuar subindo no País em meio ao cenário fiscal brasileiro, à cautela predominante no exterior e eventuais novas intervenções do Banco Central. A permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, também pode continuar sendo questionada pelos investidores.

Após subir quase 2% na quarta-feira por causa da tensão com o fiscal, o dólar à vista fechou na quinta-feira em queda de 1,53%, cotado a R$ 5,3677, acompanhando a tendência no exterior. O dólar futuro com vencimento em setembro terminou em baixa de 1,26%, a R$ 5,3710.

Repercussão local

O presidente Jair Bolsonaro admitiu na quinta à noite que há sim discussão no governo sobre furar o teto de gastos. O Senado também já descumpriu o "pacto" pelo cumprimento do teto de gastos e o ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar, recolocando a possibilidade de uma eventual delação premiada no radar dos mercados.

Além disso, nova pesquisa Datafolha mostra que o presidente da República tem hoje a melhor avaliação desde o início do mandato, em janeiro do ano passado, por causa do pagamento do auxílio emergencial devido à pandemia de coronavírus. Em tese, segundo analistas, a melhora da avaliação pode aumentar também os riscos à austeridade fiscal nas contas públicas em meio a interesses políticos pela reeleição do presidente.

Os investidores devem repercutir ainda as indicações de Diogo Mac Cord para a secretaria-especial de Desestatização e Caio Andrade, para Desburocratização, em manhã com divulgação do IBC-Br e de cautela no exterior. Para o dado de atividade em junho, a mediana é de alta de 5,1% na margem, após +1,31% em maio.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, também será monitorado em um evento do Credit Suisse no começo da tarde, porque pode trazer pistas sobre o rumo da Selic e mexer com as apostas para as próximas reuniões do Copom.

Cenário internacional

No câmbio, um viés de alta do dólar ante divisas emergentes ligadas a commodities também deve influenciar os negócios, após os dados mais fracos do que o esperado de indústria e varejo da China, a contração de 12,1% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no segundo trimestre de 2020 em linha com as projeções e diante do impasse nas negociações nos EUA por um novo pacote fiscal em reação à crise do coronavírus. Há ainda incertezas sobre o desfecho de uma reunião virtual, no sábado, entre autoridades americanas e chinesas, que revisarão o pacto da fase 1 do acordo comercial sino-americano assinado em janeiro. /SILVANA ROCHA E LUÍSA LAVAL