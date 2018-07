Crédito consignado cresce apenas 0,1% em novembro Modalidade que já foi considerada vedete do mercado de crédito, o empréstimo consignado teve um desempenho sofrível em novembro deste ano. O estoque desse segmento em novembro ficou praticamente estável ante outubro (alta de 0,1%), sustentado basicamente pelas operações com funcionários públicos, que cresceram 0,3%, já que as operações com trabalhadores da iniciativa privada recuaram 1,4%. Considerando-se apenas os 13 principais bancos que operam no consignado, as concessões acumuladas tiveram queda de 14,2%. Esse desempenho negativo é parcialmente explicado pelo fato de o mês de novembro teve três dias úteis a menos do que outubro. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, avalia que o desempenho fraco do consignado seja um sintoma de menor confiança da população, que teme perder o emprego. Isto reduz a demanda por este tipo de financiamento, que tem desconto no holerite. "Isto mostra que as famílias estão mais conservadoras", afirmou Altamir. O crédito consignado é uma das modalidades mais baratas de financiamento para pessoas físicas, já que tem menor risco de inadimplência.