Crefisa vive transformação digital e amplia portfólio de produtos

Os desafios impostos pelos clientes do século XXI, cada vez mais digitais e exigentes, estão por trás de uma série de iniciativas que a Crefisa, conhecida por sua atuação como financeira, vem tomando para modernizar sua operação e lançar seu banco digital. Eleita pela terceira vez consecutiva líder na categoria Financeiras do ranking Finanças Mais, do Estadão, a empresa passa por uma transformação digital e apresenta ao público novas opções de produtos, como abertura de conta online, máquina de cartões e crédito para PJ.

O objetivo, segundo a empresa, além de atender as necessidades dos clientes, é conferir mais praticidade e agilidade a todas as operações financeiras e destacar os serviços do banco digital Crefisa.

No contexto digital, uma das principais iniciativas é a criação de um novo site focado em Mobile First. Atualmente, já é possível abrir conta corrente e solicitar crédito online, mas a remodelação do site promete melhorar a forma de navegação, principalmente em smartphones. “O projeto, que deve entrar no ar até o fim de julho, está sendo desenhado com foco no Mobile, mas permitirá também a utilização em tablets e PCs”, informa a financeira, por meio de sua assessoria.

Também faz parte do processo de modernização uma nova versão do aplicativo (app) para empréstimos. A proposta é que, além de facilitar a navegação, ele também fique mais leve. Além disso, a Crefisa está otimizando a integração de todos os seus canais, buscando um contato ainda mais próximo e eficiente com os seus clientes.

Fecha a série de modernizações a criação da Cris, a Inteligência Artificial (IA) da Crefisa, que já permite interações e prestações de serviços, como um agendamento de visita ao cliente. O nome foi cuidadosamente escolhido por ser, além de curto e de fácil assimilação, formado por conceitos que norteiam a empresa: Cr (Crefisa), I (inteligência) e S (satisfação).

Todo esse reforço vem para ajudar a empresa em outra estratégia relevante: manter o forte crescimento da operação, que em 2018 registrou R$ 1 bilhão em lucro líquido, alta de 0,8% sobre 2017. “A ideia é tornar mais claro para o público nossa atuação também como banco e dar visibilidade a vários serviços disponíveis aos clientes”, reforça a assessoria. Entre eles estão Ted, Doc, portabilidade de salário, cartão de débito etc.

Toda essa transformação está traduzida na campanha lançada recentemente pela marca: “Crefisa, mais do que você imagina”, veiculada nacionalmente.