Cresce a contratação de temporários por empresas de e-commerce

O avanço do comércio online e a corrida das gigantes do varejo eletrônico para entregar rapidamente as encomendas turbinaram as contratações de temporários em serviços de logística neste final de ano. As admissões para trabalhar em centros de distribuição e na malha de operação de serviços de apoio ao e-commerce cresceram num ritmo que é mais que o dobro do comércio tradicional.

Entre outubro e dezembro deste ano, período que inclui a Black Friday e o Natal – as datas mais importantes para o varejo –, as admissões de temporários para logística aumentaram quase 50% em relação ao último trimestre de 2020. Foram 21,1 mil admissões ante 14,1 mil no último trimestre de 2020. Também em comparação com o quarto trimestre de 2019, a fase pré-pandemia, as contratações para logística neste ano estão cerca de 30% maiores, revela um levantamento feito, a pedido do Estadão, pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). A entidade reúne 120 agências de emprego que respondem por 70% do mercado temporário.

É fato que, em números absolutos, a maior parte das vagas temporárias do varejo de fim de ano ainda está na loja física, de shopping e de rua, mas o ritmo de abertura de postos tem sido bem menor em relação ao segmento de logística. O comércio tradicional contratou 84,7 mil temporários no último trimestre deste ano ante 70 mil em 2020, crescimento de 21%. Se comparado com o mesmo período de 2019, a queda foi de quase 3%.

“A grande surpresa deste último trimestre, com a reabertura da economia, é o crescimento das vagas temporárias para serviços e no meio deles para logística, que é o segmento que mais aumenta”, afirma o presidente da Asserttem, Marcos Abreu. Ele lembra que no ano passado, por causa do fechamento das atividades, o grande avanço nas contratações do último trimestre ocorreu na indústria.

Gigantes do varejo

Os gigantes do varejo online aceleraram as contratações de temporários neste fim de ano. O Mercado Livre, por exemplo, que esperava contratar mais de 800 temporários até o final de dezembro, informou às vésperas da Black Friday que tinha admitido mais de 2 mil trabalhadores. A maior parte ligada à logística em operações em São Paulo, Bahia e Minas Gerais.

A Via, dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto, admitiu 1.200 temporários para a área de logística este fim ano, um contingente 20% maior do que nos últimos anos. Recentemente, a companhia não tem contratado temporários de fim de ano para lojas físicas. No terceiro trimestre deste ano, o e-commerce respondeu por 60% do faturamento da empresa.

Também o Magazine Luiza, onde o comércio eletrônico representa cerca de 70% das vendas, na época da Black Friday, divulgou que tinha admitido 4 mil temporários para a logística do grupo como um todo. Isso inclui Magalu, Netshoes e outras empresas. São 2,4 mil temporários a mais do que no ano anterior.

O ritmo mais acelerado de admissão de temporários de fim de ano para o e-commerce comparado com o comércio tradicional é confirmado por Gabriela Mative, diretora de Recursos Humanos da Luandre, uma das maiores agências de temporários do País. A agência tem como clientes os gigantes do e-commerce e do varejo físico.

“Hoje o e-commerce é o nosso principal segmento, é o que mais tem ampliado a demanda por temporários”, observa a diretora. Enquanto as admissões de temporários feitas pela agência para o varejo tradicional aumentaram neste ano 20%, no varejo online o avanço foi de 60% na comparação com 2020.

Apesar de a área de logística ter o dobro de cargos em relação a uma loja física, onde basicamente existem vendedor, operador de caixa, líder de loja e gerente, Gabriela ressalta que o salário inicial é equivalente nos dois segmentos, na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.300. Também 70% das vagas temporárias na logística são para operadores, um cargo que pode ser comparado ao de vendedor de loja.

Quem ocupa essa posição normalmente é o jovem em busca do primeiro emprego, como Luana Gabriele Ramos, de 18 anos. Depois de trabalhar por 11 meses como jovem aprendiz na área administrativa de uma indústria, ela ingressou em março deste ano numa vaga temporária como operadora de atendimento de e-commerce. Em setembro, teve o contrato renovado até dezembro.

Luana chegou à vaga por meio de um colega que já trabalhava na empresa. Aluna do curso superior de Recursos Humanos (RH), ela vê muitas semelhanças entre o que aprende na faculdade e o que tem de usar no dia a dia para desempenhar a função. “Logística tem a ver com a área de RH, porque lida com pessoas”, diz.

O trabalho de Luana é dar apoio aos entregadores do e-commerce, quando eles têm problemas para realizar as entregas. “Eu ajudo a encontrar o cliente, a localizar o endereço”, exemplifica.

A estudante diz que nunca pensou em trabalhar em logística. “Apareceu a vaga, vim, gostei e pretendo continuar.” Ela está de olho numa vaga de assistente, cujo salário é maior, e sonha em se tornar uma funcionária efetiva da empresa.

Mas o sonho de Luana e de milhares de temporários na logística de virarem trabalhadores efetivos está em risco. O tombo que houve nas vendas de eletroeletrônicos na Black Friday, com queda de até 30% sobre a data do ano anterior, as perspectivas de um Natal e um início de ano fracos podem frustrar os planos. Procuradas pela reportagem, Mercado Livre e Magazine Luiza não informaram o número atualizado de temporários. A Americanas S.A. disse, por meio de nota, que “contratou diversos profissionais temporários de forma equilibrada entre as plataformas de logística e loja física".