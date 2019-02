Crescimento econômico do Reino Unido é o mais fraco desde 2012

A economia britânica desacelerou como esperado nos últimos três meses do ano passado, levando o crescimento em 2018 ao nível mais fraco em seis anos, conforme as preocupações com o Brexit afetam os investimentos, mostraram nesta segunda-feira, 11, números oficiais.

O crescimento do Produto Interno Bruto no quarto trimestre de 2018 caiu para a taxa trimestral de 0,2%, de 0,6% no trimestre anterior. Isso ficou em linha com a expectativa pesquisa da agência de notícias Reuters.

“O PIB desacelerou nos últimos três meses do ano com a fabricação de carros e de produtos siderúrgicos registrando fortes quedas e com a construção também caindo”, disse Rob Kent-Smith, estatístico da agência de estatísticas britânica, ONS.

Para 2018 como um todo, o crescimento caiu para o nível mais baixo desde 2012, a 1,4%, de 1,8% em 2017. As exportações sofreram com a fraqueza global e as empresas ficaram cada vez mais preocupadas com a falta de um plano para quando o Reino Unido deixar a União Europeia em 29 de março.

Produção industrial cai 0,5% em dezembro

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,5% em dezembro ante novembro. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento de 0,2% na produção.

Por outro lado, a indústria britânica registrou queda anual menor do que se estimava em dezembro, de 0,9%. A projeção do mercado era de redução de 1,5%.

Apenas a produção manufatureira do Reino Unido encolheu 0,7% entre dezembro e novembro e diminuiu 2,1% no confronto anual.

Os dados da produção industrial geral de novembro foram revisados, para declínio mensal de 0,3% e queda anual de 1,3%, informou o ONS.