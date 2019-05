Criadora do ‘Ídolos’ começa a produzir ficção

Conhecida pela criação de reality shows populares, como American Idol e The Apprentice – ambos refeitos no Brasil como Ídolos, no SBT, e O Aprendiz, da Record –, a Fremantle está dando os primeiros passos na produção de ficção premium, distante dos formatos que criou ao longo das últimas décadas, que buscavam grandes audiências.

Nos últimos anos, a empresa se envolveu, como coprodutora, em séries milionárias, como American Gods, baseada em um livro de Neil Gaiman e considerada pelo mercado uma tentativa da Amazon Prime – serviço de streaming da gigante do varejo – em emular o sucesso de Game of Thrones, da HBO.

A britânica Fremantle está envolvida em duas produções atuais da HBO. A primeira é My Brilliant Friend, série baseada no best-seller de Elena Ferrante, conhecido no Brasil como A Amiga Genial. A empresa também coproduziu outro conteúdo da HBO e da Sky: The Young Pope, com Jude Law, Diane Keaton e John Malkovich.

Brasil. Segundo o diretor criativo da Fremantle no Brasil, Ricardo Perez, a companhia ainda engatinha por aqui no que se refere a séries de ficção, mas já começou a dar os primeiros passos sozinha, como o reality show A Casa, da Record, e Crimes.com, uma série que reconstitui crimes famosos e deve estrear em julho, na Discovery. O executivo lembra que a empresa também desenvolve a série Single Wives, adaptação de um formato australiano que estreia em julho e foi patrocinada por uma indústria farmacêutica.

“Vamos começar a desenvolver mais conteúdo original por aqui. A nossa primeira experiência foi com Crimes.com, que não é baseado em algo que já existia no exterior”, diz Perez.