Criatec 2, do BNDES, foi um dos mais ativos em 2018

Pelos dados da Associação Latino-americana de Private Equity e Venture Capital (Lavca, na sigla em inglês), o fundo Criatec 2, gerido pela Crescera (ex-Bozano Investimentos), foi um dos mais ativos no País em 2018. O produto foi criado em 2013 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investir em empresas em estágio inicial no Brasil.

Além do BNDES, o fundo tem como cotistas o Banco do Nordeste (BNB), o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Brasília (BRB). No total, captou R$ 186 milhões – montante investido em 36 startups. O sócio da Crescera, responsável pela estratégia de Venture Capital, Fernando Silva, conta que o Criatec 2 foi a segunda versão de um fundo criado pelo BNDES para desenvolver o empreendedorismo no Brasil. No portfólio, estão empresas pouco conhecidas no mercado, como Bom Consórcio e Paggcerto. Segundo ele, o fundo terminou o período de investimento no ano passado.

Agora a Crescera quer criar seu próprio fundo de venture capital. Silva afirma que neste momento está estruturando o produto que deverá focar em empresas um pouco mais madura. “Queremos investir em rodadas de série B com valores entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões em cada empresa.” O executivo afirmou que há uma lacuna de investimentos nessa faixa de aportes.

Na avaliação da advogada Marina Procknor, do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, a Medida Provisória 881, também chamada de “MP da Liberdade Econômica”, deverá impulsionar os investimentos dos fundos de venture capital no Brasil. “Esses fundos ainda tem participação pequena no País comparado ao que eles representam no resto do mundo.”

Ela explica que a MP tenta trazer agilidade para esse mercado e representa uma sinalização do Governo Federal aos agentes econômicos nacionais e estrangeiros sobre os incentivos para o exercício da atividade econômica no País, com o objetivo de aumentar a competitividade no cenário internacional. Para Marina, a ideia é reduzir a burocracia e tirar o custo da operação. “Há um monte de entraves que dificulta empreender no Brasil. Agora estamos fazendo o que o resto do mundo faz.”