Crise causa boom de fundições de ouro na Suíça Na Suíça, considerada o cofre forte do mundo, um setor está em pleno boom graças à crise mundial: as empresas responsáveis pela fundição de ouro. A crise financeira e as incertezas em vários mercados estão levando investidores a comprar ouro. Já as empresas que fabricam as barras operam 24 horas por dia para tentar atender à demanda e, ao contrário de companhias de outros setores, estão contratando funcionários. Nas fundições, a demanda é tanta que algumas delas foram obrigadas a exigir de seus trabalhadores que cumpram horas extras para fabricar as barras de ouro.