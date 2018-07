Crise coloca à venda jornal ''Miami Herald''

A companhia de mídia americana McClatchy Co. estuda vender um de seus principais jornais, o Miami Herald, segundo informações divulgadas pelo New York Times. O Herald é um dos jornais de maior circulação entre os 30 títulos da McClatchy, com média diária de 210 mil exemplares. É também um dos de maior prestígio - já ganhou o Pulitzer, principal prêmio do jornalismo nos Estados Unidos, 19 vezes. Segundo o New York Times, no entanto, não está claro quem poderia se interessar pelo jornal, uma vez que esse mercado passa por uma retração no país. A McClatchy tem uma dívida de aproximadamente US$ 2 bilhões.