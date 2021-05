Crise de falta de insumo para montadoras não será resolvida rapidamente, diz executivo da Stellantis

Diante da crise de abastecimento de componentes, principalmente eletrônicos, em razão da escassez de chips produzidos na Ásia, o presidente da Stellantis na América do Sul, Antonio Filosa, disse nesta quinta-feira, 6, que, até o mês que vem, a indústria automotiva terá de administrar um quadro ainda mais difícil de falta de insumos.

“É uma crise global que afeta todas as montadoras do mundo. No Brasil, acho que, de abril a junho, será mais difícil para todos”, comentou Filosa. A Fiat, uma das marcas do grupo, suspendeu por dez dias no mês passado o segundo turno de produção na fábrica de Betim (MG) em razão da irregularidade no abastecimento. Antes, em março, a fábrica já tinha dado férias coletivas a 10% dos funcionários, também por dez dias, pelo mesmo motivo.

Segundo Filosa, a crise de abastecimento é momentânea, porém não será resolvida rapidamente. “Vai melhorar, mas não acabar neste ano. Acredito que teremos possibilidade de respirar mais para o fim do ano ou começo do ano que vem”, previu o executivo durante entrevista virtual à imprensa.

O presidente da Stellantis na região comentou que o alto índice de peças locais da montadora ajuda a minimizar o impacto da ruptura na cadeia de suprimentos global, mas não resolve completamente a situação porque os fornecedores nacionais também dependem de componentes importados.

Como ponto positivo, ele lembrou que fornecedores de base estão expandindo capacidades e turnos de produção, como vem acontecendo em fabricantes de semicondutores asiáticos, o que indica uma tendência de normalização no futuro.

Foco nas marcas francesas

Filosa reforçou planos de recuperar volumes perdidos por Peugeot e Citroën nos últimos anos e manteve na mesa a possibilidade de combinação das marcas francesas com Fiat e Jeep em concessionárias de algumas mercados do País.

Ele deixou claro, porém, que nenhuma decisão foi tomada em relação à comercialização dos carros das marcas francesas em revendas da Fiat ou da Jeep. “Em algumas praças, se encontrarmos uma fórmula que respeite as marcas, podemos desenhar, mas nada foi decidido”.

O objetivo, conforme revelou Filosa, é retomar em 24 meses a participação de mercado que Peugeot e Citroën tinham no Brasil dez anos atrás, quando a dupla respondia por 5% do mercado nacional. No ano passado, as duas marcas ficaram com apenas 1,3% das vendas totais de carros no Brasil. “Peugeot e Citroën têm muito futuro na Stellantis, muito futuro no Brasil. A gente quer investir nesse futuro”, afirmou o executivo.

Ao tratar da sustentabilidade da operação industrial da Peugeot e da Citroën no sul do Rio de Janeiro, ele considerou que, assim como acontece na Argentina, a fábrica das marcas no Brasil é eficiente e competitiva, enfatizando também o objetivo do grupo de proteger todas as plantas na fusão entre Fiat Chrysler e Peugeot Citroën que deu origem à Stellantis.

Da mesma forma, mesmo com as dificuldades trazidas pela pandemia, os investimentos de R$ 16 bilhões no Brasil até 2024 estão mantidos. Filosa adiantou, porém, que parte importante desse montante já foi executada em projetos como a renovação da picape Strada, a produção de motores turbo na fábrica de Betim e a expansão de capacidade de fornecedores. “Estamos no meio do caminho mesmo”, revelou, ao falar do programa de investimentos.

Por outro lado, observou que a instabilidade do mercado dificulta qualquer plano de introduzir novas marcas, como a alemã Opel, no País.

Filosa admitiu que a montadora talvez tenha que reavaliar o planejamento da produção, embora a demanda venha se comportando dentro do previsto. “Se fosse depender da demanda, a gente manteria todas as previsões, ou mesmo melhoraria a previsão para o Chile. Mas a escassez de componentes é severa e exige replanejamento. Se neste trimestre a gente observar grandes faltas (de insumos), vamos ter que fazer um replanejamento”, antecipou.

A exemplo da Anfavea, a entidade que representa a indústria nacional de automóveis, a expectativa da Stellantis é de um mercado “um pouco abaixo” de 2,4 milhões de veículos no Brasil em 2021, o que corresponde a um crescimento ao redor de 15% em relação ao ano passado.