Crise do coronavírus provoca perda de R$ 14 bilhões no setor de turismo em março, diz CNC

RIO - O setor de turismo perdeu R$ 14 bilhões em faturamento em março, na comparação com igual mês de 2019, por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que será divulgado nesta quarta-feira, 8. A queda na atividade poderia levar ao fechamento de 295 mil vagas formais de trabalho em até três meses.

As perdas se agravaram na segunda metade de março, já que, três semanas atrás, a CNC havia estimado em R$ 2,2 bilhões a queda no faturamento da primeira quinzena do mês passado, na comparação com igual período de 2019. Apenas na segunda quinzena, a queda no faturamento do setor de turismo ficou em R$ 11,96 bilhões, tombo de 84% em relação ao mesmo período do ano passado.

“É um aprofundamento bastante significativo na segunda metade do mês. O Brasil não está diferente do restante do mundo. É um setor que parou”, afirmou Fábio Bentes, economista da Divisão Econômica da CNC, responsável pelo estudo, lembrando que as restrições de contato social para conter a pandemia atingem em cheio a “natureza” do turismo, que depende do deslocamento físico das pessoas. “O isolamento social e o fechamento de fronteiras minam a capacidade de geração de receita do setor”, completou.

A projeção da CNC estimou o faturamento em correlação com o movimento de voos nos aeroportos. Conforme dados da consultoria Flightradar24, compilados por Bentes, o mundo todo registrou 80,9 mil voos, diante de uma média diária de 175 mil nos dois meses anteriores, refletindo os cancelamentos provocados pela covid-19. Nos últimos dias de março, em torno de 90% dos voos agendados no Brasil (nos 16 maiores aeroportos, que concentram 80% do fluxo) tinham sido cancelados.

Já as estimativas para o impacto no mercado de trabalho partem de uma correlação entre a dinâmica da receita com admissões e demissões. Nas contas de Bentes, dados históricos sugerem que, a cada queda de 10% no faturamento do turismo, o total de empregados no setor se reduz em 2%, com uma defasagem em torno de três meses, ou seja, as demissões costumam ocorrer um trimestre após as perdas de receitas.

Com o desempenho de março, 295 mil trabalhadores poderiam perder seus empregos em até três meses, nos cálculos do estudo da CNC. É mais do que o dobro da estimativa baseada apenas no desempenho da primeira quinzena do mês passado, que ameaçava 115 mil postos de trabalho.

Em carta aberta ao governo, divulgada há duas semanas, um conjunto de entidades empresariais ligadas ao turismo - Resorts Brasil, ABIH, FOHB, FBHA, BLTA, Sindepat, Adibra e Unedestinos - estimou que o setor poderia fechar o ano com 1 milhão de demissões.

A operadora de pacotes turísticos CVC, que chegou a adiar a divulgação de seu balanço financeiro por causa da pandemia, anunciou há duas semanas que o salário da diretoria executiva e do conselho de administração seria reduzido pela metade a partir de 1º de abril e que reduziria em 50% a jornada de trabalho de seus funcionários, com exceção daqueles que estejam trabalhando em questões emergenciais.

Para piorar o quadro, os efeitos negativos da pandemia deverão atingir o setor de turismo num momento de recuperação da atividade - dados de fevereiro serão conhecidos na quarta-feira, 8, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Na visão de Bentes, pela trajetória anterior, não fosse o choque da covid-19, a atividade do turismo, medida com base na PMS, poderia voltar ao nível anterior ao da recessão de 2014 a 2016 ainda este ano.