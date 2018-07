Crise do crédito pode forçar novos cortes de juro, diz Fed Membros do comitê de política monetária do Federal Reserve ficaram preocupados no mês passado com a possibilidade de a crise do crédito afetar o crescimento econômico e exigir cortes maiores na taxa básica de juro, mostrou a ata da reunião de dezembro do banco central norte-americano divulgada nesta quarta-feira. "Alguns membros notaram o risco de uma resposta desfavorável nas quais as condições do mercado de crédito afetariam ainda mais o crescimento econômico, levando a um maior aperto adicional do crédito; tal evolução adversa poderia exigir um afrouxamento substancial da política". Ao mesmo tempo, membros do Comitê de Mercado Aberto do Fed perceberam que as condições do mercado financeiro podem melhorar mais rápido do que eles esperavam, o que tornaria apropriado o aumento dos custos de empréstimos, revertendo cortes anteriores na taxa básica de juro. (Reportagem de Mark Felsenthal e David Lawder)