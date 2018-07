Crise imobiliária leva UBS ao vermelho em 2007 Os problemas do UBS AG relacionados ao setor imobiliário se aprofundaram, segundo mostrou o banco nesta quarta-feira, ao inesperadamente divulgar uma nova baixa contábil de 4 bilhões de dólares, o que o ajudou a registrar um prejuízo no ano de 2007. O UBS teve um prejuízo de 12,5 bilhões de francos suíços (11,45 bilhões de dólares) no quarto trimestre e um prejuízo de 4,4 bilhões de francos no ano todo. Agora, a baixa contábil do banco relacionada ao setor de financiamento imobiliário de alto risco dos Estados Unidos, o chamado subprime, soma 18,4 bilhões de dólares. O resultado deve pressionar ainda mais pela renúncia do presidente do conselho do UBS, Marcel Ospel, que dirigiu a entidade quando ela entrava nos investimentos de risco norte-americanos. "Isso certamente não é bom", disse o analista do WestLB Georg Kanders. "Eu esperava menos." O grupo anunciou no mês passado uma injeção de capital de 13 bilhões de francos suíços de Cingapura e de um investidor anônimo do Oriente Médio. O UBS disse em comunicado nesta manhã que os resultados refletem perdas de 12 bilhões de dólares relacionadas ao subprime, além de 2 bilhões de dólares em perdas com outras hipotecas residenciais norte-americanas. A divulgação do resultado do UBS estava marcada para 14 de fevereiro. (Por Thomas Atkins)