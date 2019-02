Crise política reforça cautela do investidor; Bolsa recua e dólar sobe

A Bolsa de Valores abriu em queda e manteve-se no terreno negativo durante todo o dia, perdendo o nível dos 97 mil pontos. A cautela com relação ao cenário político conturbado deixa os investidores receosos. Além disso, a ausência do mercado de ações dos Estados Unidos, em razão de feriado também limita os negócios, de acordo com operadores.

Às 15h29, o Ibovespa caía 1,03%, aos 96.524 pontos. Já o dólar operava em alta de 0,70%, cotado a R$ 3,7311.

O mercado segue em compasso de espera pela confirmação da demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, após ele ter sido chamado na semana passada de mentiroso pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), o que foi endossado pelo presidente Jair Bolsonaro, pai de Carlos. Até agora, a exoneração de Bebianno, esperada para esta segunda-feira, 18, não foi publicada no Diário Oficial da União, embora a informação seja de que Bolsonaro já a teria assinado.

Os temores no mercado são de que a crise política atrapalhe a articulação do governo para votação da reforma da Previdência, cuja proposta deverá encaminhada ao Congresso nesta quarta-feira, 20, por Bolsonaro. Há pouco, o senador Major Olímpio (SP), líder do PSL no Senado, afirmou que a substituição ou não de Bebianno não altera o cenário para reformas. "O momento agora é de apaziguar", disse. Ele acrescentou que torce pela permanência do ministro, "mas é cargo de confiança".

Espera-se um desfecho do caso Bebianno por volta das 17h, durante declaração do porta-voz do Planalto, Otávio Rêgo Barros. Além do vice-presidente Hamilton Mourão, outros interlocutores diretos do presidente afirmam que, apesar de a demissão de Bebianno não ter vindo no Diário Oficial da União (DOU), ela sairá ainda hoje.