PIX e 5 lotes: confira o cronograma de pagamentos do Imposto de Renda 2022

A restituição do Imposto de Renda 2022 será feita em cinco lotes, com início em maio e fim em setembro. Neste ano, o contribuinte que tiver valor a receber poderá optar pelo Pix para que o dinheiro caia na sua conta.

Não será possível, porém, informar a chave Pix que não seja o próprio CPF do contribuinte. Isso quer dizer que e-mails, telefones e chaves aleatórias não podem ser utilizados para recebimento de restituição.

Idosos e professores têm prioridade na fila da restituição. Na sequência, vem o público amplo, que recebe seus valores de acordo com a data de entrega das declarações - ou seja, quem declarar antes vai receber antes. A restituição começa a ser paga em 31 de maio e termina em 30 de setembro.

A restituição é calculada no momento em que o contribuinte informa à Receita Federal o rendimento e os impostos recolhidos durante o ano-base. A restituição é a diferença entre o valor recolhido durante o ano anterior e o valor apurado pela declaração de Imposto de Renda no programa da Receita.

A diferença acontece porque, no decorrer do ano, o contribuinte não tem como informar à Receita todas as despesas dedutíveis, por isso, em algumas situações, ele acaba pagando mais imposto, que, depois, é devolvido (restituído) na declaração.

Cronograma de restituição do Imposto de Renda

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 29 de julho;

4º lote: 31 de agosto; e

5º lote: 30 de setembro.

Quais gastos são dedutíveis do Imposto de Renda

deduções com dependentes estão limitadas a R$ 2.275,08 por dependente;

despesas com educação têm limite individual anual de R$ 3.561,50;

limite de dedução do desconto simplificado de R$ 16.754,34;

para constarem na declaração, os dependentes, de qualquer idade, deverão estar inscritos no CPF.

Cronograma da entrega das declarações do Imposto de Renda