Cuidado com as promessas de alto retorno

Minha mãe faleceu e estou preocupado com a questão do inventário e com o beneficio que ela recebia do INSS. Quais as providências imediatas?

Sua preocupação é válida porque, mesmo tendo que lidar com a dor da partida de uma pessoa querida, temos uma série de providências a serem tomadas em prazo relativamente curto. Em relação ao benefício não fique preocupado porque os cartórios, ao emitirem o atestado de óbito, são obrigados a comunicar o falecimento ao INSS. Pode ocorrer, por falha operacional, que o benefício continue a ser depositado, mas se esse dinheiro for recebido pela família após morte do beneficiário será um crime grave. O inventário é um procedimento legal de apuração de todos os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, com a consequente partilha entre os herdeiros. O prazo para a abertura do inventário é de 60 dias. Esse procedimento pode ser feito extrajudicialmente, em qualquer cartório de notas, por meio de escritura pública. Para isso, são necessários os seguintes requisitos: a) todos os herdeiros devem ser maiores e capazes; b) todos devem estar de acordo com a partilha; c) o falecido não pode ter deixado testamento; d) deve haver a presença de um advogado. Para que seja feita a escritura do inventário são necessários os documentos da pessoa falecida como RG, CPF, certidão de óbito, certidão de casamento, certidão negativa de inexistência de testamento, certidão negativa da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e documentos do cônjuge, herdeiros e respectivos cônjuges. Além dos documentos pessoais é necessária toda a documentação dos bens móveis e imóveis deixados. Os custos pelos serviços cartoriais são tabelados por lei estadual e dependem do valor do patrimônio deixado pelo falecido. Os custos do inventário extrajudicial são menores do que os gastos ocorridos na via judicial.

Recebi um e-mail oferecendo ganhos extraordinários, acima de 300% em 12 meses, seguindo determinado método de investimentos. Isso é possível?

Esse tipo de método não existe. Isso não é possível. Caso fosse verdadeiro, quem tivesse esse método não estaria vendendo, guardaria o segredo a sete chaves e realizaria todo o ganho possível. Essas pessoas ganham dinheiro vendendo mentiras. Para o leitor não pensar que estou fazendo um comentário solto, fui atrás de anúncios oferecendo métodos para acelerar ganhos. Gastei algumas horas lendo e ouvindo os vídeos anunciados, que diziam seguir as normas e investir com total segurança e prometiam ganhos extraordinários. Isso é um contrassenso. Outra característica é que se apresentam como experts em investimentos, mas a empresa é de conteúdo jornalístico e, ao mesmo tempo, oferece carteiras de investimento, o que é irregular. Há algum tempo escrevi um artigo para a Revista da Bolsa tratando desse assunto, dizia que investir e ficar rico é o sonho das pessoas, o problema é que muita gente acredita que isso seja possível do dia para a noite. O fato é que na hora de investir muitas pessoas tomam decisões baseadas em “verdades” que escutaram ou leram de outras pessoas. Aí reside o problema, a frase é de outro, mas o dinheiro é nosso! Não há “receitas fechadas” que deem conta de gerar riqueza sem risco e para todos. Podemos aqui lembrar do velho ditado americano: Não há almoço grátis. Até poderíamos cunhar outra máxima: “Aquele que realmente sabe ganhar dinheiro ao outro não contará”. A única receita verdadeira é que investir exige muito planejamento, disciplina e conhecimento.