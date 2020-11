Cuidar do seu carro dos sonhos é mais simples (e barato) do que você imagina

No Brasil, muitos aficionados conseguem dar o primeiro passo para concretizar o desejo de possuir o “carro dos sonhos” adquirindo um modelo já com alguns anos de uso. O problema é que alguns desses apaixonados acreditam que esse objeto dos sonhos pode dispensar o tratamento das concessionárias na hora da manutenção preventiva, porque acredita que o serviço possa custar mais caro, e também que os componentes usados pelas oficinas das revendas podem ser encontrados em lojas de autopeças.

Para quem pensa assim e possui um automóvel BMW ou MINI com mais de cinco anos de uso (produzido até 31 de dezembro de 2015), a boa notícia é que essas duas marcas, por meio de uma parceria, estão realizando uma campanha de substituição do óleo do motor, válida até o fim do ano. O objetivo dessa ação é provar que realizar a manutenção preventiva numa concessionária da marca traz muitas vantagens e tem custo bastante competitivo. Para essa campanha por exemplo, o pacote de troca de óleo custa apenas R$ 350, ou seja, bem abaixo do valor cobrado por uma oficina independente que atua nesse segmento de veículos.

Existem vários exemplos de consumidores bem intencionados, que imaginam estar cuidando bem de seus carros, respeitando os prazos de troca de óleo e de filtros, etc. O que essas pessoas provavelmente não sabem é que os lubrificantes originais BMW e MINI foram desenvolvidos especificamente para os automóveis das marcas, a fim de garantir que os motores trabalhem sempre em condições ótimas de lubrificação, limpeza e temperatura, permitindo que os propulsores entreguem o máximo em termos de desempenho, eficiência e economia de combustível, além de proporcionarem o máximo de vida útil dos motores.

As vantagens de utilizar produtos desenvolvidos para o seu carro

É importante recordar também que os produtos originais BMW e MINI só estão disponíveis nas concessionárias das marcas, ou seja, não são encontrados nem em lojas de autopeças, nem em postos de troca de óleo independentes.

Portanto, se você possui um automóvel BMW ou MINI com mais de cinco anos, independentemente da quilometragem, e que precisa trocar o óleo do motor, a dica é procurar a concessionária mais próxima, agendar a visita e deixar o seu carro aos cuidados dos especialistas. Como o seu automóvel possui o indicador CBS (Condition Based Service), que informa o momento de realizar a manutenção preventiva, fique tranquilo, pois a atualização do equipamento está incluída no pacote de serviços, assim como a troca do filtro e a mão de obra. Lembrando que no caso da BMW, a promoção é válida apenas para os automóveis BMW e MINI da marca. Veja qual é a concessionária mais próxima e entre em contato para agendar o serviço:

BMW https://www.bmw.com.br/pt/fastlane/dealer-locator.html#/dlo/BR/pt/BMW_BMWM

MINI https://www.mini.com.br/pthttps://www.mini.com.br/pt_BR/home/mini-centres/mini-dealer-locator.html

O agendamento é fundamental, ainda mais em decorrência das várias medidas tomadas pelos concessionários para assegurar a sua segurança e medidas de higiene e distanciamento social por conta das restrições causadas pela pandemia da Covid-19. O trabalho pacote de troca de óleo não demora mais do que uma hora e o consumidor pode consultar a concessionária sobre as formas de pagamento.

Caso você tenha utilizado outro óleo lubrificante em uma troca anterior, não se preocupe, será a oportunidade de o motor do seu carro voltar a contar com um lubrificante desenvolvido especificamente para ele. Além disso, é importante lembrar que a troca do lubrificante, assim como todos os serviços oferecidos pelas concessionárias BMW e MINI, possui garantia de um ano.