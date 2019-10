Culto à beleza traz lucros para o Brasil

A devoção de longa data do Brasil à beleza corporal - seja gastando fortunas em cosméticos, emagrecendo para caber em minúsculos trajes de banho ou exibindo um corpo depilado a cera - está compensando.

As exportações de produtos de beleza do país vêm aumentando rapidamente nos últimos anos. Em 2006, as empresas brasileiras exportaram US$ 484 milhões em cosméticos, artigos de higiene pessoal e fragrâncias, disse João Basilio da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abhpec). Isso representou um aumento de 152% em relação a 2001.

Num mercado varejista ávido pela palavra "natural", o abundante suprimento de óleos naturais, frutas e extratos de plantas do país tem desempenhado um papel essencial, também, no aumento das vendas.

A Amazônia brasileira tem cerca de 13 mil espécies de plantas, segundo a agência de pesquisa agrícola Embrapa. Somente uma minúscula fração dessas plantas foram analisadas totalmente e atualmente menos de 1% fornece ingredientes ativos para cosméticos.

Durante anos, os povos indígenas da Amazônia têm exaltado as frutas pelas suas qualidades especiais. O fruto do guaraná, por exemplo, é conhecido como estimulante. O cupuaçu é uma fonte de óleo saudada pelas suas qualidades emolientes. O açaí, outra fruta, tem alto teor de antioxidantes e é rica em energia. E o maracujá é usado no Brasil todo para acalmar os nervos. Todos estão sendo usados para fazer cosméticos.

Os produtores brasileiros acreditam que a "brasilidade" desses ingredientes é um fator importante para a elevação das vendas. Executivos da indústria no Brasil dizem que os produtos do país são vistos de alguma forma como mais puros do que de outros produtos de outras partes do mundo.