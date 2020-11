CVM faz alerta sobre atuação de influenciadores digitais na recomendação de investimentos

RIO - Mesmo de forma amadora, opinar sobre a performance de uma ação nas redes sociais pode configurar crime contra o mercado de capitais. Recomendar a negociação de um papel para lucrar com sua movimentação, por exemplo, pode caracterizar manipulação de preço. A prática é irregular, assim como a criação de condições artificiais de demanda, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas para tentar obter vantagem, alerta a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“A discussão aqui é se a pessoa está tentando mexer com o papel”, diz Daniel Maeda, superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM, que divulgou nesta quarta-feira, 11, um ofício circular sobre a atuação de influenciadores digitais que fazem recomendações de investimento.

Além de infração administrativa, que pode ser punida com penas como multa, essas condutas podem em tese configurar crime, como prevê o artigo 27-C da Lei nº 6.385/76. A pena prevista é de reclusão, de um a oito anos, e multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida.

A fiscalização do chamado mercado marginal foi definida como uma das 13 prioridades da CVM no período 2021-2022. Em parceria com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a autarquia estuda criar um novo sistema para monitorar o comportamento dos influenciadores digitais. A ideia é ter uma ferramenta que atue como um filtro, identificando mapas de calor nas redes sociais, isto é, perfis de atuação recorrente que estejam causando risco.

Desenvolver mecanismos de atuação preventiva que permitam à CVM identificar casos graves em estágio inicial é crucial para permitir uma proteção mais efetiva do investidor. A autarquia tem atuado principalmente a partir de denúncias - em 2020 recebeu mais de uma centena -, que chegam, em geral, quando o estrago já foi feito.

Um exemplo recente é o episódio envolvendo o influenciador financeiro Vinicius Ibraim, que atraiu mais de 160 mil seguidores no Instagram com operações na Bolsa ao vivo e esta semana foi acusado de supostamente causar uma perda milionária a investidores. Apesar da profusão de notícias sobre o caso, a CVM tem apenas uma investigação preliminar correndo na Gerência de Orientação aos Investidores desde 27 de setembro.

No trabalho de supervisão das redes sociais, a CVM analisa operações executadas por um eventual suspeito e até de seus parentes. Ainda há poucos casos confirmados. Até porque, mesmo para um influenciador digital com muitos seguidores, mexer com o preço de uma ação é mais factível em casos de papéis menos líquidos.

Outra frente de atuação da autarquia é educar o investidor para que ele consiga se proteger de fraudes e informações falsas. Para alertar sobre golpes financeiros, a CVM lançou recentemente um site falso. A ideia era fisgar investidores com a promessa de “uma oferta imperdível para ficar rico”. Ao clicar na oferta, ele recebia um alerta de que foi enganado.

No ofício divulgado nesta quarta para orientar o mercado sobre a atuação de influenciadores na recomendação de investimentos, a CVM explica também que não regula a prestação de serviços educacionais voltados a ensinar conceitos sobre operações no mercado de capitais. Ficam no radar, entretanto, casos em que existe um serviço de recomendação travestido de curso. O regulador pode comunicar ao Ministério Público atitudes que indiquem crime de propaganda enganosa.