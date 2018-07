CVM: investigação sobre compra da Varig corre em sigilo A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) esclareceu que o inquérito envolvendo a falha de divulgação pela Gol de informações sobre a compra da Varig em março do ano passado não foi tema da entrevista sobre as investigações na companhia aérea. Em nota, o órgão destacou que o processo corre em sigilo até o julgamento. A CVM informou ainda que, na última semana, solicitou dois esclarecimentos à empresa. O primeiro se refere à notícia veiculada na imprensa relacionada a uma possível intenção de fechamento de capital da companhia. No segundo caso, a companhia foi alertada pela CVM quanto à necessidade de atualização das informações relativas à alteração de participação acionária de detentores de porcentual igual ou superior a 5% de espécie ou classe de ações de sua emissão.