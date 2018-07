DAVOS-Clima é bom para pressionar por Rodada de Doha, diz Amorim O clima parece ser bom para que as potências comerciais pressionem por um fim das negociações comerciais globais da Organização Mundial de Comércio, afirmou na sexta-feira o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. "Tenho a sensação de que há um clima positivo para tentar concluir e, se for o caso, essa crise financeira deve levar a mensagem de que é absolutamente necessária uma conclusão", disse Amorim à Reuters. (Por Jonathan Lynn)