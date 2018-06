De cara nova, portal ‘Estadão’ melhora experiência do usuário na web e no celular

O portal ‘Estadão’ está desde sábado, 10, de cara nova. Mais intuitiva, a nova versão do site terá destaque para reportagens especiais, vídeos e fotos, além de uma combinação de curadoria humana e automática para as notícias mais importantes do momento. O novo portal – que pode ser acessado em estadao.com.br – chega em uma época importante para o Brasil, que se prepara para grandes eventos como as eleições presidenciais e a Copa do Mundo da Rússia.

As mudanças começam no topo do site, que mudou a forma de hierarquizar as notícias. Agora, as reportagens são organizadas na horizontal, o que permite encontrar as notícias mais importantes do dia de forma mais simples e rápida, sem precisar rolar a tela do computador. Assim como a versão anterior, o site é responsivo e se ajusta à tela de qualquer dispositivo, como smartphones e tablets.

A alteração ocorre após sete meses de estudos da equipe de estratégias digitais do Estado, que avaliou diversas pesquisas sobre o comportamento de leitura dos internautas em sites de notícias em todo o mundo. “A nova versão privilegia uma experiência mais rápida e leve. O conteúdo está mais organizado, facilitando a leitura tanto no celular como no computador”, explica Marcelo de Paulos, diretor de estratégias digitais do Estado.

Curadoria. O menu com o nome das principais editorias, localizado abaixo do logotipo do Estadão, também foi modificado. Agora, ao passar o cursor sobre o nome da editoria, o leitor verá as três notícias mais comentadas, curtidas e compartilhadas daquela seção no momento. A seleção é feita de forma automática por um algoritmo desenvolvido pelo jornal.

Logo abaixo, há uma lista dos temas mais importantes do momento selecionados pela redação, chamada de “Tudo Sobre”. Ao selecionar uma delas, o leitor é rapidamente levado para páginas dentro do site que reúnem o acervo com todas as reportagens publicadas no portal sobre aquele assunto.

Outra grande novidade é o destaque para a produção multimídia. A TV Estadão ganha uma seção fixa no site, que vai exibir sempre ao menos três vídeos de reportagens explicativas para os principais assuntos do noticiário nacional e internacional. As fotos também terão lugar cativo na nova versão do portal. Além da maior quantidade de imagens no site, a seção “Olhar Estadão” permanecerá com espaço próprio, com uma seleção das fotos que marcaram o dia.

Móvel. As novidades do portal não se restringem à versão web. Para quem lê o Estadão pelo celular, a principal novidade está na rapidez: as reportagens agora carregam 20% mais rápido. As imagens também poderão ser diferentes das exibidas na web, dependendo do tipo de reportagem. Elas poderão ser mostradas com orientação na horizontal ou na vertical.

As novidades não devem parar por aqui. A partir de agora, o portal Estadão receberá melhorias contínuas para aprimorar a experiência dos leitores