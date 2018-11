De motel até dinheiro de volta: veja algumas das ofertas inusitadas da Black Friday

A Black Friday se tornou um fenômeno de vendas principalmente por causa das promoções de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Nos últimos anos, porém, o leque de ofertas da data comercial aumentou e quase todos os segmentos do comércio passaram a promover descontos expressivos em seus produtos.

Veja algumas das promoções mais inusitadas da Black Friday 2018:

Peixe Urbano

Na Black Friday, até os descontos têm descontos. O Peixe Urbano, site que reúne esses cupons, oferece promoções especiais de até 90% em restaurantes, hotéis, teatros e salões de beleza, entre outras opções.

NetShoes

A turma da academia também pode comprar suplementos com descontos. No Black November da Netshoes, os descontos nas proteínas isoladas chegam a 70%.

ParPerfeito, OurTime e Divino Amor

Também tem desconto para quem está procurando um relacionamento. O app ParPerfeito, focado em encontros românticos, terá 50% de desconto para todos os planos disponíveis. O OurTime, aplicativo voltado para pessoas a partir de 50 anos, e o Divino Amor, exclusivo para evangélicos, também terão condições especiais.

Guia de Motéis

Os casais também podem comemorar. O Guia de Motéis oferecerá 50% de desconto nos períodos comprados no site do guia, na segunda-feira após a Black Friday, dia 26 de novembro, dia em que o movimento dos motéis é mais fraco.

Smiles

Para os viajantes de plantão, a Smiles oferece condições especiais de compra de milhas, passagens, produtos e serviços. Quem entrar para o Club Smiles, por exemplo, ganhará 20 mil milhas na hora.

Mondial Seguros

Quem tiver planos para viajar para o exterior pode adquirir um seguro viagem da Allianz Seguros com até 35% de desconto no site da Mondial Travel.

Loungerie

A Pink Week da Loungerie, loja especializada em roupa íntima feminina, vai oferecer descontos de até 70% em peças selecionadas em toda a rede.

Petz

A Petz, rede de petshops, oferecerá diversas promoções na Petz Black Friday. Alguns produtos terão mais de 50% de desconto. Ano passado, na data, foram vendidas 75 toneladas de ração e 36 mil litros de shampoo.

Visa

Usuários do cartão de crédito Visa, que sejam cadastrados no programa de fidelidade Vai de Visa, receberão, direto na fatura, parte dos valores gastos quando a compra exceder um determinado valor que ainda não foi informado pela companhia.

Acesso liberado

O Estado vai liberar aos leitores todo o conteúdo de seu portal durante a edição da Black Friday de 2018, que acontece no dia 23 de novembro. A cobertura especial vai começar à meia-noite do dia 23 e permanecerá até 0h01 de 24 de novembro.

Os leitores vão contar com cobertura em tempo real, transmisões ao vivo dos repórteres da editoria de economia e informações exclusivas desta que é a principal temporada de compras do ano no Brasil, atrás apenas do Natal.