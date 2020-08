De olho em possíveis tratamentos para covid, mercados internacionais têm manhã em alta

As Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira, 24, após a entrada em vigor na China de normas de mercado para fortalecer o setor de tecnologia local e sinais de que o governo dos Estados Unidos está adotando uma postura mais agressiva para o uso de tratamentos contra a covid-19.

O presidente Donald Trump anunciou no domingo, 23, que a Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) autorizou em caráter emergencial o uso de plasma convalescente no tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

Nesta segunda, o Financial Times noticia em manchete de capa que o governo Trump está considerando acelerar o processo de aprovação de uma vacina experimental contra a covid-19 desenvolvida no Reino Unido para que seja usada nos EUA antes da eleição presidencial de novembro.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,15%, a 3.385,64 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,26%, a 2.278,25 pontos, mas o destaque do dia foi o ChiNext, índice com foco em tecnologia - como o americano Nasdaq - que saltou 2%, a 2.684.63, com a estreia de novas regras de negociação para empresas estreantes.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 1,74% em Hong Kong, a 25.551,58 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,28% em Tóquio, a 22.985,51 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 1,10% em Seul, a 2.329,83 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,31% em Taiwan, a 12.647,13 pontos.

Em Hong Kong, a ação da gigante de tecnologia Tencent disparou 5,8% após notícia de que os EUA garantiram empresas americanas, de forma particular, que poderão continuar fazendo transações com o WeChat, apesar de haver um plano de banir o aplicativo. Na Coreia do Sul, favoreceu o mercado notícia de que o número de novos casos de covid-19 relatados no país diminuiu de 397 ontem para 266 nesta segunda.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no azul, também favorecida por papéis de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,30% em Sydney, a 6.129,60 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram esta segunda-feira, 24, em forte alta, após o jornal britânico Financial Times divulgar a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em antecipar para antes das eleições presidenciais no país, marcadas para novembro, a aprovação da vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida no Reino Unido. Às 4h13, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 1,42%, a de Frankfurt avançava 1,45% e a de Paris se valorizava 1,60%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 1,08%, 1,25% e 1,14%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta segunda-feira, apagando parte das perdas da sessão anterior, à medida que operadores acompanham o movimento de duas tempestades tropicais na região do Golfo do México. Às 5h03 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro subia 0,64% na Nymex, a US$ 42,61, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 0,68% na ICE, a US$ 44,65.