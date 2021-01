De olho em vacinas, Bolsas da Ásia e da Europa têm alta em 1º dia de pregão do ano

Impulsionadas pelo otimismo de investidores com o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, as Bolsas da Ásia encerraram esta segunda-feira, 4, o primeiro pregão de 2021 com maioria em alta.

"Ano novo e drivers velhos", comenta o Commerzbank, em nota, sobre os negócios desta segunda. O mercado acionário de Tóquio, contudo, recuou devido à ameaça de novas restrições para combater a segunda onda da pandemia no Japão.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o índice Shanghai Composto ganhou 0,86%, a 3.502,96 pontos, e o Shenzhen avançou 2,46%, a 14.827,47 pontos. Com isso, a desaceleração do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China de 54,9 em novembro para 53,0 pontos em dezembro, como informado na noite de domingo, 3, (pelo horário de Brasília) pelos institutos IHS Markit e a Caixin, acabou apenas monitorada.

O índice Kospi, da Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, seguiu a tendência compradora e se fortaleceu 2,47%, aos 2.944,45, acompanhado pelo Hang Seng, de Hong Kong, que ganhou 0,89%, aos 27.472,81 pontos, e pelo S&P/ASX 200, da Bolsa de Sidney, que fechou em alta de 1,47%, aos 6.684,20 pontos.

Só a Bolsa de Tóquio foi na contramão. Por lá, o índice Nikkei começou o novo ano em baixa de 0,68%, a 27.258,38 pontos. Isso porque o governo do Japão avalia declarar estado de emergência na região de Tóquio, capital do país e importante centro financeiro global, para frear a propagação da covid-19. A medida, solicitada pela governadora Yoshihide Suga, pode ser implementada após a nação asiática registrar, na véspera de ano-novo, 1.337 casos do novo coronavírus em um único dia.

Bolsas da Europa

Em alta desde a abertura mirando otimismo com o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 e com amplos estímulos monetários e fiscais, as Bolsas da Europa ampliaram os ganhos após a divulgação de índices de gerentes de compras (PMIs) industriais de zona do euro e Alemanha. Os indicadores avançaram à maior leitura desde maio e fevereiro de 2018, respectivamente, ajudando ainda a acelerar a queda do Dollar Index (DXY). Às 06h31 (de Brasília), o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, saltava 2,80%, acompanhado pelo Dax, de Frankfurt (+1,16%), e pelo CAC 40, de Paris (+1,68%). No câmbio, o DXY cedia 0,57%, a 89,460 pontos, com o euro subindo a US$ 1,2294, renovando sucessivamente máximas do dia.

Petróleo

Em linha com o apetite por risco que pauta os mercados internacionais neste primeiro dia de negócios de 2021, os contratos futuros de petróleo avançam no exterior, também de olho na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, grupo conhecido como Opep+. Há a expectativa de que o cartel mantenha o atual nível de produção em reunião a ser finalizada nesta segunda-feira. Por outro lado, o secretário-geral da Opep, Mohammad Sanusi Barkindo, disse que a oferta global de petróleo deve aumentar gradualmente ao longo do ano, retornando ao nível anterior à pandemia de 2 milhões de barris por dia. Às 04h53 (de Brasília), o barril de petróleo WTI para fevereiro avançava 1,94%, a US$ 49,46, enquanto o de Brent para março subia 2,12%, a US$ 52,90.