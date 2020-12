De olho na covid e em estímulos nos EUA, Bolsas da Ásia têm queda; Europa sobe, à espera do BCE

As Bolsas da Ásia fecharam na maioria em território negativo, com investidores atentos ao avanço da covid-19 e a seus impactos na atividade. A dificuldade de os Estados Unidos aprovarem mais estímulo fiscal também foi mencionada como motivo para a fraqueza nas praças, já que isso pesa nas expectativas globais.

Leia Também Londres e Cingapura assinam acordo comercial às vésperas do Brexit

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei terminou em baixa de 0,23%, em 26.756,24 pontos, puxada pelos recuos nas ações de eletrônicos, um dia após o Nikkei atingir nova máxima em 29 anos. Há foco no Japão sobre as políticas do país para se tornar neutro em suas emissões de carbono no futuro, bem como para o aumento da digitalização.

Na China, a Bolsa de Xangai registrou alta de 0,04%, a 3.373,28 pontos, passando ao território positivo nos ajustes finais, em pregão no qual oscilou entre ganhos e perdas. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, registrou alta de 0,12%, para 2.358,16 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com queda de 0,35%, em 26.410,59 pontos. Analistas locais citaram a falta de avanço nas conversas por mais estímulos fiscais nos Estados Unidos e a queda nas Bolsas de Nova York no pregão anterior como causas. Sunny Optical recuou 3,4% e Bank of Communications, 2,8%, entre algumas ações em foco.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,33% em Seul, a 2.746,46 pontos, com realização de lucros após ele atingir recorde de fechamento no pregão anterior. Ações importantes de eletrônicos e automotivas recuaram e novo avanço da covid-19 no país também esteve no radar. Em Taiwan, o índice Taiex registrou baixa de 0,98%, a 14.249,49 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 00 teve queda de 0,67%, a 6.683,10 pontos, com ações de tecnologia sob pressão na Austrália. A empresa de "Machine Learning" Appen caiu 12%, após revisar para baixo projeções de resultados no ano fiscal.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em território positivo nas primeiras horas do pregão. A exceção fica a cargo do mercado de Frankfurt, na Alemanha, que está bem perto da estabilidade. Mesmo diante do avanço da covid-19 e do impasse sobre mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, os mercados exibem ganhos, à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). A expectativa de analistas em geral é de mais relaxamento monetário, o que tende a apoiar as ações.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,04%, a 395,06 pontos, pouco depois das 6h30 (de Brasília).q

Diante de uma segunda onda de casos da covid-19 e de restrições à circulação já em andamento, além da ameaça de que o quadro de saúde possa ainda se agravar, o BCE deve ajustar seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), estendendo a duração e a abrangência dos programas de compras de ativos, conforme detalhado no Estadão/Broadcast. A decisão será anunciada às 9h45, no horário de Brasília, e haverá também entrevista coletiva posterior da presidente da instituição, Christine Lagarde.

Além do foco hoje no BCE, o drama do Brexit continua a se desenrolar. Na quarta-feira, 9, o premiê britânico, Boris Johnson, negociou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mas uma decisão sobre o assunto ficou para o fim de semana. Na agenda de indicadores, a produção industrial do Reino Unido recuou menos do que o esperado em outubro, mas os dados do mês mostraram perda de fôlego na economia local diante de nova onda da covid-19, o que pressionou a libra. O movimento no câmbio tende a ajudar ações de exportadoras em Londres.

Às 6h50, Londres subia 0,59%, Frankfurt ganhava 0,13% e Paris, 0,38%. A Bolsa de Milão operava em alta de 0,26%, Madri avançava 0,13% e Lisboa, 0,21%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,2106, tendo batido máximas há pouco, e a libra recuava a US$ 1,3314.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em alta modesta, sem impulso nesta madrugada, após fechamento misto no dia de ontem. A commodity se valoriza mesmo em um quadro de dúvidas sobre a demanda, diante de nova onda da covid-19 nos Estados Unidos e na Europa, contrabalançadas pela expectativa positiva por uma vacina contra o novo coronavírus. O ING comenta em relatório que o mercado manteve sua força após um ataque a um campo de produção no Iraque e depois da forte alta nos estoques dos EUA na última semana. Às 4h51 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro subia 0,20%, a US$ 45,61 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro avançava 0,14%, a US$ 48,93 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).