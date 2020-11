De olho na disseminação de covid, mercados internacionais têm queda

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 13, à medida que a disseminação da covid-19 pelo mundo aparentemente passou a pesar mais que recentes notícias sobre o desenvolvimento de possíveis vacinas contra a doença.

Leia Também Vacina da Pfizer deve chegar ao Brasil até março; gelo seco é alternativa proposta para armazenar

Investidores voltaram a focar o aumento de novos casos de coronavírus, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa e em partes da Ásia. Os EUA vêm registrando mais de 100 mil novas infecções diárias há nove dias seguidos. Lá, o recorde em 24 horas foi de 144 mil casos.

Nos primeiros dias da semana, houve maior apetite por risco na região asiática após novidades sobre o avanço de testes com candidatas à vacina contra a covid-19. Causou grande entusiasmo anúncio da Pfizer e BioNTech de que sua vacina tem eficácia superior a 90%.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,86%, a 3.310,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,22%, a 2.268,67. Em Tóquio, o japonês Nikkei se desvalorizou 0,53%, a 25.385,87 pontos, e em Hong Kong, o Hang Seng teve perda marginal de 0,05%, a 26.156,86 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana também ficou no vermelho, com queda de 0,20% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.405,20 pontos.

Houve, porém, exceções positivas na Ásia nesta sexta. O sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 2.493,87 pontos, atingindo o maior nível em 30 meses, e o Taiex subiu 0,39% em Taiwan, a 13.273,33 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em baixa nesta sexta-feira, mantendo a tendência majoritária de quinta-feira, 12, à medida que a disseminação da covid-19 pelo mundo volta a pesar mais do que novidades sobre possíveis vacinas contra a doença. Logo mais, às 7h, no horário de Brasília, investidores vão acompanhar a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro referente ao terceiro trimestre. Às 5h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,67%, a de Frankfurt recuava 0,27% e a de Paris se desvalorizava 0,13%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,34%, 0,15% e 0,17%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta sexta-feira, ampliando perdas da sessão anterior, à medida que a disseminação da covid-19 pelo mundo, principalmente nos EUA e na Europa, gera temores de fraca recuperação da economia global e da demanda pela commodity. Na semana, porém, o petróleo deverá ter ganhos significativos, graças ao impulso que esperanças sobre uma vacina contra a doença deu aos preços entre segunda e quarta-feira. Às 4h17 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para dezembro caía 1,78% na Nymex, a US$ 40,39, enquanto o do Brent para janeiro recuava 1,31% na ICE, a US$ 42,96.