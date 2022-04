INSS paga 1º parcela do décimo terceiro; veja quem pode receber

O pagamento adiantado do 13º para aposentados e pensionistas do INSS começa nesta segunda-feira, 25. De acordo com a página oficial do Instituto Nacional do Seguro Social, até 6 de maio, mais de 31 milhões de pessoas serão beneficiadas.

A segunda parcela será disponibilizada entre o final de maio e começo de junho. As liberações seguem as datas de recebimento pelo segurado, que são organizadas a partir do último número do benefício.

Por exemplo, para quem recebe até um salário mínimo e possui o número 1 como último do cadastro, os pagamentos da aposentadoria (ou pensão) e a primeira parcela do 13º de 2022 serão disponibilizados nesta segunda. Já para quem recebe valores acima de um salário mínimo, a data do recebimento será 2 de maio. Confira o calendário completo abaixo.

Para quem recebe até um salário mínimo de benefício, a primeira parcela do adiantamento virá em:

Último número do benefício 1: 25 de abril

Último número do benefício 2: 26 de abril

Último número do benefício 3: 27 de abril

Último número do benefício 4: 28 de abril

Último número do benefício 5: 29 de abril

Último número do benefício 6: 02 de maio

Último número do benefício 7: 03 de maio

Último número do benefício 8: 04 de maio

Último número do benefício 9: 05 de maio

Último número do benefício 0: 06 de maio

Para quem recebe acima de um salário mínimo de benefício, a primeira parcela do adiantamento virá em:

Último número do benefício 1: 02 de maio

Último número do benefício 2: 03 de maio

Último número do benefício 3: 04 de maio

Último número do benefício 4: 05 de maio

Último número do benefício 5: 06 de maio

Último número do benefício 6: 02 de maio

Último número do benefício 7: 03 de maio

Último número do benefício 8: 04 de maio

Último número do benefício 9: 05 de maio

Último número do benefício 0: 06 de maio

Para quem recebe até um salário mínimo de benefício, a segunda parcela do adiantamento virá em:

Último número do benefício 1: 25 de maio

Último número do benefício 2: 26 de maio

Último número do benefício 3: 27 de maio

Último número do benefício 4: 30 de maio

Último número do benefício 5: 31 de maio

Último número do benefício 6: 01 de junho

Último número do benefício 7: 02 de junho

Último número do benefício 8: 03 de junho

Último número do benefício 9: 06 de junho

Último número do benefício 0: 07 de junho

Para quem recebe acima de um salário mínimo de benefício, a segunda parcela do adiantamento virá em:

Último número do benefício 1: 01 de junho

Último número do benefício 2: 02 de junho

Último número do benefício 3: 03 de junho

Último número do benefício 4: 06 de junho

Último número do benefício 5: 07 de junho

Último número do benefício 6: 01 de junho

Último número do benefício 7: 02 de junho

Último número do benefício 8: 03 de junho

Último número do benefício 9: 06 de junho

Último número do benefício 0: 07 de junho

Segundo informações do INSS, a expectativa é que haja injeção de cerca de R$ 56,7 bilhões na economia.

De acordo com o decreto 1.002/22, a primeira parcela corresponde a 50% do valor do salário de abril e será paga junto ao benefício do respectivo mês. Já a segunda parcela é a diferença entre o valor do abono e o valor antecipado. Esta será disponibilizada junto à competência de maio.

É possível conferir o extrato do benefício por meio do Meu INSS, disponível na internet e aplicativos móveis. Para consultas, também é possível entrar em contato com a central de atendimento do INSS, por meio do número 135.