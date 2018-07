Decisão do BC de não alterar a Selic foi unânime A decisão tomada hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano teve placar unânime. "Tendo a maioria dos membros do Comitê discutido a possibilidade de reduzir a taxa básica de juros já nesta reunião, em ambiente macroeconômico que continua cercado por grande incerteza, o Copom decidiu, por unanimidade, ainda manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, sem viés, neste momento. O Comitê irá monitorar atentamente a evolução do cenário prospectivo para a inflação com vistas a definir tempestivamente os próximos passos de sua estratégia de política monetária", diz o comunicado divulgado ao fim da reunião. A taxa Selic está em 13,75% desde 10 de setembro de 2008. Essa é a segunda estabilidade seguida da taxa. Na reunião do fim de outubro, a decisão do colegiado já havia sido de manter a taxa. A ata desta reunião será divulgada em 18 de dezembro. A próxima reunião do Copom ocorre nos dias 20 e 21 de janeiro de 2009.