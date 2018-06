Decisão que impede leilão de distribuidoras da Eletrobrás deve ser revertida, diz Aneel

RIO E BRASÍLIA - O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse acreditar que o governo e a Eletrobrás vão conseguir derrubar a liminar que impede a realização do leilão das distribuidoras. A decisão do Justiça Trabalhista suspende a licitação até que um estudo de impacto sobre os contratos de trabalho seja apresentado.

"Todo processo que tem esse apelo de privatização tem essa disputa judicial. Certamente a Advocacia-Geral da União (AGU) vai entrar com recurso dessa decisão judicial. A expectativa é que essa decisão seja revertida e que o processo possa continuar", afirmou. Para Rufino, o governo e a Eletrobrás estão decididos a concluir o processo.

Rufino disse que o projeto de lei enviado ao Congresso na semana passada a respeito das distribuidoras ajuda a equacionar a venda das empresas, mas não é essencial para a realização do leilão. "O projeto não é indispensável e sua não-aprovação não é impeditiva. Claro que ele equaciona questões que envolvem as distribuidoras", afirmou.

A proposta enviada pelo governo tem o mesmo conteúdo original da Medida Provisória 814, que caducou no dia 1º de junho, e trata de questões relacionadas às distribuidora do Acre, Rondônia e Amazonas. A proposta reconhece custos que as empresas tiveram no passado, permitindo que eles sejam transferidos para as tarifas de energia e que a Eletrobrás tenha ressarcimento.

Rufino disse ser favorável à aprovação do projeto, que tramita em regime de urgência. Um dos artigos incluídos na proposta permite o reconhecimento de custos que a Amazonas Energia teve com o gasoduto Urucu-Coari-Manaus. Até mesmo o gás que não foi utilizado para geração de energia terá ressarcimento. A estimativa é que o custo seja de R$ 1,7 bilhão.

O diretor-geral admitiu que mudou de opinião ao apoiar esse artigo, mas esclareceu que o mesmo está condicionado à privatização da empresa. Se a distribuidora não for vendida, o custo não será reconhecido. "Acho que é um custo que impacta os consumidores, mas vale a pena incorrer se privatizar", afirmou.

"Não achamos conceitualmente adequado, mas fazemos isso em nome de ter uma solução. Por isso a ideia de vincular esse reconhecimento à efetiva transferência do controle da empresa nos pareceu um esforço que vale a pena, senão o custo será maior. O custo-benefício vale a pena", disse.

Na avaliação dele, o cenário atual, em que a empresa não possui contrato de concessão e presta serviço de forma precária, recebendo recursos de empréstimos subsidiados, não pode se estender. "O pior dos cenários é não ter o processo concluído. A primeira alternativa, que é privatizar a empresa com um novo contrato de concessão, é o menos traumático. Liquidar a empresas e licitar só a concessão é muito mais traumático."

"Vaquinha". A liminar que interrompeu o processo de privatização das seis distribuidoras deficitárias da Eletrobrás foi o primeiro resultado positivo de uma "vaquinha" iniciada pelos empregados da estatal, e que tem grandes chances de trazer mais dores de cabeça para o governo.

As ações da empresa reagiram negativamente à notícia da liminar desde a abertura, e já perto do final do pregão caíam cerca de 7%. A liminar, concedida pela juíza Raquel Maciel, da 49ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região foi decorrente de um movimento iniciado em janeiro por sindicatos de empregados da estatal e que já arrecadou cerca de R$ 200 mil, o suficiente para tentar barrar a privatização da estatal, afirmou o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobrás e do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Energia Emanuel Mendes.

A empresa tem até 31 de julho para vender as distribuidoras ou serão liquidadas, a não ser que uma assembleia extraordinária prorrogue a data de liquidação. Com o recolhimento de contribuições espontâneas mensais dos empregados - inicialmente de R$ 120 e atualmente de R$ 40 por mês -, os sindicatos reunidos no Coletivo Nacional dos Eletricitários, que reúne vários sindicatos dos funcionários da holding Eletrobrás e das empresas coligadas, pretende espalhar ações pelo País inteiro e dar muito trabalho para o governo prosseguir com a venda.

"Esta liminar foi conseguida por um escritório de advogados contratado pelo sindicato dos empregados das distribuidoras, mas outras (liminares) virão", afirmou o diretor. O escritório de advocacia Souza Neto & Sena, contratado pelos empregados, entrou com oito ações contra o processo de privatização do Sistema Eletrobrás, além de fazer denúncias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Tribunal de Contas da União (TCU), que já aprovou a privatização das distribuidoras. De acordo com Mendes, os próximos passos dos empregados serão em direção aos parlamentares do Congresso Nacional, para evitar que a privatização da holding aconteça.

"O governo está encontrando dificuldade no Congresso para aprovar qualquer coisa, mas apesar dos deputados estarem dispersos, o presidente da Eletrobrás (Wilson Ferreira Jr.) trabalha dia e noite para abrir caminho para a privatização, temos que ficar atentos", afirmou. Para um analista que acompanha a Eletrobrás, a concessão da liminar foi uma notícia "horrorosa" para as ações da companhia, que vinham conseguindo se recuperar nos últimos dias, depois que o TCU aprovou a venda das distribuidoras por entender que é favorável para o governo.

"Sem vender as distribuidoras, a Eletrobrás fica menos atraente para a capitalização que o governo quer fazer. Só no primeiro trimestre, as seis distribuidoras tiveram prejuízo de R$ 2 bilhões", explicou o analista. "É um poço de perda há muitos anos para a Eletrobrás", completou. O profissional observou que o prazo de 90 dias joga a capitalização da Eletrobrás na B3 para o período eleitoral, e a operação ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. "Quem vai querer votar a favor da privatização no meio de uma corrida eleitoral?", questiona.

Mas, dependendo de quem ganhar a eleição, o analista prevê que o processo possa ter continuidade ainda este ano, "com um Alckmin (Geraldo, candidato do PSDB à Presidência) por exemplo", concluiu.