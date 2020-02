Declaração sobre 'empregada ir à Disney' não foi primeira polêmica de Guedes; relembre outras

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a causar polêmica nesta quarta-feira, 12, ao defender uma taxa de câmbio em patamares mais altos para o dólar. Segundo ele, a moeda americana mais barata estava prejudicando as exportações e permitindo que “todo mundo” pudesse ir para a Disneylândia, e citou "empregadas domésticas". Essa, porém, não foi a primeira vez que uma declaração do "Posto Ipiranga" do governo repercute mal.

Relembre outros casos.

Mercosul não é prioridade

É isso que você queria ouvir? Mercosul não será prioridade. A gente não está preocupado em te agradar. Eu conheço esse estilo.

Exaltado, em resposta a uma repórter argentina durante entrevista no Hotel Windsor, logo após o anúncio da vitória de Jair Bolsonaro nas eleições, em outubro de 2018.

Prensa na classe política

Classe política, nos ajude a aprovar a reforma. A bola está com o Congresso: prensa neles!

Pedindo uma “prensa” no Congresso para a aprovação da reforma da Previdência, ao chegar para reunião com o então ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, em novembro de 2018

A gente sai do Mercosul

E se a Kirchner quiser fechar (o Mercosul para acordos externos)? Se quiser fechar, a gente sai do Mercosul. E se quiser abrir? Então vou dizer 'bem-vinda moça, senta aí'.

Ameaça feita em evento promovido pelo Banco Santander, em agosto de 2019.

Pobres consomem tudo

Um menino, desde cedo, sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Os ricos capitalizam seus recursos. Os pobres consomem tudo.

Declaração dada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em novembro de 2019.

Não se assustem se alguém pedir o AI-5

Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha? Quando o outro lado ganha, com dez meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática.

Fala em entrevista coletiva em Washington (EUA), em referência à onda de protestos no Chile, em novembro de 2019.

Pobreza inimiga da meio ambiente

O grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Destróem porque estão com fome.

Declaração em palestra no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), em janeiro deste ano.

O funcionário público virou um parasita

O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um parasita e o dinheiro não está chegando no povo.

Fala no seminário Pacto Federativo, promovido pela Fundação Getulio Vargas, no último dia 7 de fevereiro.

Empregada doméstica na Disneylândia, peraí

Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vou exportar menos, em função de importações, turismo, todo mundo indo pra Disneylândia. Empregada doméstica indo pra Disneylândia. Peraí. Vai passear no Brasil, vai conhecer o Brasil, que tá cheio de coisa bonita pra ver.

Declaração em seminário de Abertura do Ano, organizado pelo Grupo Voto, nesta quarta-feira, 12.