Demanda por petróleo cairá pela 1ª vez desde 1983, diz AIE

A Agência Internacional de Energia (AIE) divulgou nesta quinta-feira, 11, que a demanda mundial por petróleo deve diminuir este ano pela primeira vez em 25 anos, por causa do ambiente de deterioração das condições econômicas globais. Em seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, a agência, com sede em Paris, afirmou que prevê recuo de 0,2% da demanda global em 2008, ou 200 mil barris por dia, na primeira contração desde 1983. "Os números de consumo estão dramaticamente mais fracos, particularmente nos EUA. Está muito clara a fraqueza que estamos vendo", disse David Fyfe, editor do relatório mensal da AIE, acrescentando que as projeções de demanda podem ser revisadas para baixo novamente. A AIE acredita que o consumo mundial de petróleo em 2009 continuará fraco, com crescimento de apenas 0,5%, ou 400 mil barris por dia, em relação a 2008. Contudo, a agência revisou para cima essa projeção em quase 100 mil barris por dia, em relação à feita em novembro. Brasil O relatório aponta ainda que o Brasil será um dos alicerces para o crescimento da produção mundial de petróleo em 2009. Ao lado dos Estados Unidos, Austrália, China e Azerbaijão, o País é citado como um dos países de fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) que contribuirão para o aumento da oferta no próximo ano. Conforme a entidade, a produção de etanol também irá ajudar a compensar a queda de oferta a ser registrada em outros locais, como na região do Mar do Norte, México e Rússia.