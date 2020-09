Denúncias de transações suspeitas causam ruído para bancos, mas não devem levar a aperto regulatório

O mercado financeiro global foi impactado nesta segunda-feira, 21, por um escândalo de suposta movimentação de dinheiro sujo por grandes bancos, como HSBC, Standard Chartered e JPMorgan. Como não podia ser diferente, a notícia teve impacto direto nos negócios da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que encerrou em queda de 1,32%, aos 96.990,72 aos pontos. O impacto também foi sentido no dólar, que apesar de ter diminuído o movimento de alta ante o real, ainda fechou com ganho de 0,43%, a R$ 5,4005.

De acordo com uma reportagem de consórcio internacional de veículos de imprensa, mais de US$ 2 trilhões de origem potencialmente ilícita foram transacionados no sistema financeiro internacional por quase duas décadas. Após o vazamento, as instiuições procuraram alcalmar os investidores, informando que se tratavam muitas vezes de transações antigas e que desde então, medidas robustas contra a lavagem de dinheiro já foram colocadas em prática. Por aqui, a Federação Brasileiros das Bancos (Febraban), também disse que os bancos brasileiros estão estão comprometidos com a melhoria e aperfeiçoamento das medidas de segurança.

Leia Também Após relatos de possíveis atividades ilícitas envolvendo bancos, mercados internacionais têm queda

Segundo analistas internacionais ouvidos pelo Estadão/Broadcast, as denúncias podem aumentar a inspeção sobre o setor financeiro no curto prazo, mas não devem gerar nova rodada de aperto regulatório. Porém, de acordo com esses especialistas, o impacto mais profundo será sentido apenas via mercado, principalmente no caso do Brasil, onde a legislação brasileira já é mais dura.

De fato, a aversão aos riscos predominou principalmente nas Bolsas - no caso do Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, a queda fez com que ele caísse aos 96 mil pontos, o que não era visto desde julho. Na mínima do dia, ele caiu aos 95 mil pontos. A tensão externa afetou um mercado local já na defensiva pelos temores em relação à área fiscal - ou seja, o aumento da dívida pública e a dificuldade extra que o governo terá para equacioná-la.

O dia foi negativo também para o mercado acionário de Nova York, que mesmo tendo diminuído as perdas, ainda encerrou em baixa. O Dow Jones caiu 1,84%, o S&P 500 cedeu 1,16% e o Nasdaq teve perda mais leve, de 0,13%.

Tais fatores, somados, levaram o dólar novamente para perto dos R$ 5,50 nas máximas da manhã. Já o risco Brasil medido pelo Credit Swap Default (CDS, em inglês), no contrato de cinco anos, saltava de 205 pontos para 231 pontos no início da tarde.