Depois de 13 dias no cheque especial, compensa pegar empréstimo; veja como sair dessa

Seja pela comodidade ou por não entender com precisão o extrato bancário, o brasileiro continua usando o cheque especial. De acordo com dados do Banco Central, o saldo de de operações dessa modalidade de crédito nos 12 meses até julho deste ano subiu 17%, atingindo R$ 185,82 bilhões.

E esse empréstimo ficou ainda mais caro: nos seis primeiros meses de 2019, a alta dos juros para utilizar o dinheiro emergencial foi de 9,6 pontos porcentuais, chegando à taxa média de 322,2% ao ano. Segundo pesquisa realizada pelo aplicativo GuiaBolso, após 13 dias utilizando esse limite bancário já seria melhor substituí-lo por um empréstimo pessoal.

A conta é simples. De acordo com o levantamento, em julho, os usuários do aplicativo ficaram, em média, com R$ 1.084 de saldo negativo. Caso essa dívida no cheque especial fosse arrastada por 12 meses, seriam R$ 3.478 de juros a pagar.

No empréstimo pessoal com custo efetivo total (todas as taxas incluídas) de 5,8% ao mês - que é a média das opções do mercado, segundo a pesquisa - os juros seriam de R$ 451. Ou seja, nessa troca de dívidas, a economia seria de R$ 3.027 ao ano, aproximadamente.

Essa mudança já seria vantajosa a partir de 13 dias no vermelho qualquer que fosse a quantia devida, mas em média, as pessoas passaram 16 dias do mês contando com esse dinheiro de emergência. A pesquisa foi feita em uma base de 179 mil usuários.

O diretor de produtos e tecnologia do Guiabolso, Julio Duran, explica que quem tem acesso ao cheque especial costuma ter também ofertas melhores de crédito. Para ele, o grande problema é a comodidade de adquirir o dinheiro de emergência de forma automática e sem burocracia.

"As pessoas olham o extrato e veem o 'total disponível'. Elas acham que podem contar com aquela quantia e se esquecem de quanto custa", diz. Em outra pesquisa, o aplicativo constatou que quem faz uso do cheque especial costuma pagar uma quantia parecida de juros por esse empréstimo mensalmente, o que demonstra que o uso do crédito torna-se um hábito.

"Quem faz uso no cheque especial mensalmente e paga uma quantia parecida, porém crescente, de juros mês a mês, já é uma pessoa estruturalmente endividada", diz a diretora da Planejar Angela Nunes. Ela explica que, nesse caso, adquirir um empréstimo não deve ser o primeiro passo. "Reestruturação de dívida é importante, mas não existe sucesso nisso se você não reestruturar o planejamento."

Estou endividado, e agora?