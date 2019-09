Depois de euforia, Ibovespa cai 0,18%

Um dia depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir os juros para o menor patamar da história, para 5,5% ao ano, a bolsa de valores (B3) viveu um efeito gangorra. Após ultrapassar os 106 mil pontos, impulsionado sobretudo pela alta das ações de empresas ligadas ao consumo, o Ibovespa (principal índice da B3) perdeu força e fechou em queda de 0,18%, abaixo dos 105 mil pontos. O dólar, por sua vez, manteve o movimento de alta durante todo o dia e subiu 1,44%, cotado em R$ 4,16.

A euforia momentânea, explicam analistas, se deve ao comunicado do Copom indicando novos cortes até o fim do ano. Isso fez com que vários economistas refizessem suas projeções para a taxa Selic neste ano. Pesquisa do Broadcast Projeções mostra que 36 instituições, de 42 consultadas, veem os juros abaixo de 5% ao fim de 2019 (ver abaixo). Diante desse cenário, a expectativa de migração de investimentos mais conservadores para o mercado acionário ajudou na subida do índice da bolsa paulista.

Mas o movimento não conseguiu se sustentar. O sócio e gestor de renda variável da RJI Gestão & Investimentos, Rafael Weber, atribui a falta de força do índice para se sustentar acima dos 105 mil pontos à ausência de sinais mais claros de recuperação da atividade econômica.

“O mercado já precificou a questão da reforma da Previdência e os juros menores, o que sustenta o Ibovespa no nível atual. Para o índice buscar os 115 mil, 120 mil, ou até mesmo um nível menor, de 110 mil, os números da atividade precisam melhorar”, afirma o gestor, ressaltando que os investidores se mostram receosos, após as sucessivas frustrações das estimativas de crescimento. “A possibilidade de juros bem menores deveria ter trazido mais otimismo, mas ninguém quer se adiantar e comprar antes de ver os resultados na economia.”

O desempenho da bolsa só não foi pior porque as ações de empresas ligadas ao consumo conseguiram se sustentar e fecharam em alta. Via Varejo subiu mais de 5%; Magazine Luiza, 2,1%; a B2W, 5,7%; e Lojas Americanas, 2,7%. Nesses dois últimos casos, entretanto, além da queda do juro, as empresas foram beneficiadas pelo fechamento de um acordo importante com a Linx. Na outra ponta, no entanto, os bancos – que têm peso relevante no Ibovespa – esboçaram movimento positivo durante a manhã, mas fecharam o dia em queda.

Troca de investimentos

No câmbio, o efeito da queda dos juros teve efeito negativo. A expectativa de novos cortes provocou uma realocação de capital, afirmam economistas. Como o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) também reduziu suas taxas, mas numa proporção menor, a diferença entre o juro real brasileiro e o americano diminuiu, explica o estrategista-chefe da RB Investimentos, Daniel Linger. “Antes do corte de ontem, a taxa real do Brasil estava em 2,5% e a dos Estados Unidos, 0,6%. Com a previsão de novas reduções, essa diferença tende a cair ainda mais”, diz ele, destacando que o risco por aqui é maior.

Com isso, os investidores tendem a preferir outros destinos para pôr o dinheiro. Exemplo disso, é que o real foi a moeda com pior desempenho ante a divisa americana ontem, considerando uma cesta de 34 moedas. O estrategista do banco de investimento Brown Brothers Harriman (BBH), Win Thin, avalia que os prêmios de risco pagos para se apostar em ativos brasileiros vão ficar “perto de não existirem” com os novos cortes. Nesse ambiente, investidores devem preferir fazer operações em países emergentes com juros maior, como o México (8% ao ano) e a África do Sul (6,5%).

Segundo economistas, o patamar ideal para o dólar no Brasil está em R$ 3,60 e R$ 3,80. Mas a moeda americana só vai mudar quando o risco diminuir com a aprovação das reformas e redução do déficit fiscal, diz Linger. “Quando os investidores tiverem esse conforto, a moeda vai recuar e o capital externo também vai voltar, mas de olho na economia e nos investimentos de longo prazo.”