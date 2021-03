Deputado em primeiro mandato, Daniel Freitas vai relatar PEC emergencial na Câmara

BRASÍLIA - O deputado de primeiro mandato Daniel Freitas (PSL-SC) será o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial na Câmara, segundo apurou o Broadcast Político. Ele deve se reunir com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), na próxima terça-feira, 9, para definir detalhes sobre a votação.

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 4, a proposta, formulada para destravar o auxílio emergencial, em segundo turno, com 62 votos favoráveis e 14 contrários. Os senadores estipularam em R$ 44 bilhões o limite para o custo total da retomada do benefício. O governo ainda não divulgou, porém, detalhes da volta do auxílio, como os valores, a quantidade de prestações e nem quando começará o pagamento.

Segundo líderes, a Câmara deve tentar manter o texto que vier do Senado para agilizar sua aprovação. Uma mudança significativa faria com que a PEC voltasse aos senadores. Isso atrasaria a conclusão e, consequentemente, o início do pagamento da nova rodada de auxílio emergencial.