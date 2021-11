Deputados reveem regra de vale-creche incluída no Auxílio Brasil

BRASÍLIA - Numa negociação de última hora no plenário da Câmara, a bancada da educação impediu que o vale-creche previsto na medida provisória (MP) do Auxílio Brasil seja pago diretamente aos beneficiários na forma de “voucher” em dinheiro.

Pelo texto aprovado, a verba será direcionada aos municípios, explicou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado professor Israel Batista (PV-DF). Segundo ele, que trabalhou na articulação para a alteração do texto, os municípios vão poder repassar esses recursos para ampliar vagas nas escolas públicas ou creches credenciadas.

Leia Também Auxílio Brasil pode atender 20 milhões de famílias, 3 milhões a mais do que previa o governo

“Tínhamos medo de que retornasse a precariedade de programas de mãe-crecheira e também não vai para o governo federal, que acabaria formando uma rede paralela ao sistema de ensino municipal”, afirmou Israel Batista.

As negociações foram feitas com o ministro da Cidadania, João Roma, presente no plenário na hora da votação. Sem esse acordo, os partidos de oposição não queriam votar o texto.

Apesar dos protestos contra o fim do Bolsa Família, criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a oposição costurou o acordo para manter a determinação de fila zero para quem for elegível ao programa. Ou seja, se uma família se enquadrar nas regras para ter direito ao benefício, ela terá que recebê-lo, não precisará ficar na fila à espera dos recursos no Orçamento. A MP terá agora de ser votada pelo Senado até o dia 7 de dezembro, quando perde a validade.

Os oposicionistas justificaram que, no momento atual de aumento da fome no País, com as pessoas comendo osso, não poderiam votar contra o Auxílio, mas reforçaram que estavam votando contra a MP elaborada pelo governo e a favor do relatório do deputado Marcelo Aro (Progressistas-MG).

Atendendo a uma demanda dos partidos de esquerda, o relator retirou a possibilidade de crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, que permitiria abatimento das parcelas do benefício pelo banco que liberaria o empréstimo. O consignado era a “menina dos olhos” do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica para estimular o microcrédito e o empreendedorismo em 2022, mas visto como extremamente arriscado para uma população já muito pobre.

Entre outras alterações, o texto aprovado retira o limite de cinco beneficiários por família. “O governo não poderá mudar os critérios. A lei estabelece quem tem direito ao Auxílio e não dependerá do Orçamento”, disse o líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), que definiu como “muito ruim” a MP do governo. “Veio sem corpo. Veio uma carcaça”, disse.

Benefícios