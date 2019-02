‘Desafio Estadão Cannes’ anuncia finalistas

O Estadão divulgou na terça-feira, 12, as campanhas finalistas de quatro das cinco categorias da 5.ª edição do prêmio “Desafio Estadão Cannes”. O prêmio permite que nove profissionais brasileiros participem do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, recebendo passagem, hospedagem e inscrição para o evento. Os vencedores ainda recebem o troféu Ex-Libris, símbolo do jornal.

Na última semana, os 13 jurados da edição 2019 votaram nas peças inscritas e definiram as finalistas da premiação, elegendo as melhores campanhas nas categorias Vídeo, Criação, Branded Content e Brief Desafio. Após a votação, realizada online, foram selecionadas 15 campanhas. A líder em indicações foi a AlmapBBDO, que marcou presença nas quatro categorias”.

O julgamento presencial para definir os vitoriosos será realizado no próximo dia 26 de fevereiro, no hotel Radisson Faria Lima, em São Paulo.

O Mídia do Ano – quinta categoria do prêmio – será definido, em votação separada. O vencedor será anunciado em abril.

Mudanças

Neste ano, o prêmio passou por mudanças, refletindo mais a própria estrutura do Cannes Lions, festival que tem o Estadão como representante oficial no Brasil.

A primeira mudança foi a introdução da premiação Vídeo, destinada a campanhas veiculadas no site estadao.com.br, com o uso da plataforma Teads.

Em Branded Content, o júri escolhe a melhor integração e criação de conteúdo original das marcas dentro de todas as plataformas do Estadão (site para desktops e para dispositivos móveis, jornal impresso, Rádio Eldorado e eventos).

Campanhas que tenham sido veiculadas em pelo menos uma das plataformas do Grupo Estado concorrem em Criação. Já o Brief Desafio julga as melhores sugestões de campanhas para um assunto proposto pelo Grupo Estado. Neste ano, o tema foi “Conscientização sobre aceitação de refugiados”. Leia a lista completa de indicações:

Branded Content

AlmapBBDO (Neymarketing Sem Neymar)

Talent Marcel (Fórmula 1)

Diageo (Cachaça: Símbolo Nacional)

Criação

AlmapBBDO (Neymarketing Sem Neymar

F/Nazca (#MarcasAliadas LGBTQ+)

F.biz (4x4 Dia Mundial de Jeep)

Vídeo

David (Whopper em branco)

Y&R (Vivo Repense)

AlmapBBDO (Quantos anos você tem?)

Brief Desafio

AlmapBBDO (Charges para o futuro)

Tech and Soul (O era uma vez da vida real)

Ogilvy Brasil (Eu, Refugiado)

SunsetDDB (O Estado dos refugiados)

Dentsu (Refugiados famosos)

Y&R (Refugiados empregadores)