‘Desafio Estadão Cannes’ revela vencedores

O “Desafio Estadão Cannes” divulgou ontem, dia 8, os vencedores de sua quarta edição. O prêmio, o maior em valores da publicidade nacional, enviará 12 profissionais brasileiros ao Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, que tem o ‘Estadão’ como representante oficial no Brasil.

Segundo Flávio Pestana, diretor executivo comercial do Grupo Estado, que anunciou os vencedores, o prêmio vem se firmando como uma das referências em criatividade do País. Ele destacou que, em 2018, o “Desafio Estadão Cannes” ampliou o número de inscritos e registrou trabalhos de alta qualidade.

O “Desafio Estadão Cannes” tem cinco categorias: Branded Content (conteúdos de marca), Impresso, Multiplataforma (campanhas que usam duas ou mais plataformas do Grupo Estado), Brief Desafio (em que agências fazem uma campanha de um tema definido pelo Estadão) e Mídia do Ano.

Nas três primeiras categorias são premiados os profissionais de criação e mídia das agências e também o responsável pela aprovação da campanha no cliente. No Brief Desafio, a dupla de criação é contemplada. Já o Mídia do Ano é eleito de uma tríplice proposta do Estadão com base em consultas feitas a profissionais desse setor.

A entrega dos troféus acontecerá no próximo dia 22. Todos os 12 premiados vão receber passagem, hospedagem e o passe para participar de Cannes Lions. As agências premiadas foram JWT, Tribal Worldwide, Dentsu, Leo Burnett e Gad.

Campanhas. Em Branded Content, a vencedora foi uma campanha da montadora Ford, feita pela JWT. Em diversas inserções, a empresa usou várias seções do Estadão – como Caderno 2, Casa e Viagem – para falar dos diferenciais do EcoSport 2018, eleito o melhor SUV compacto pelo Jornal do Carro.

Entre campanhas impressas, o trabalho escolhido foi da Gad, agência gaúcha, para a B3. Para comunicar união das operações da bolsa BM&FBovespa com a Cetip, foi desenvolvida uma ação em que os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo foram distribuídos juntos, aos assinantes de ambos.

Uma campanha da Canon foi escolhida para a categoria Multiplataforma. Criada pela Dentsu, a iniciativa mostrou a visita do Papai Noel ao Hospital Itaci, que trata crianças com câncer. Na ação, o ator contratado raspou os cabelos, em solidariedade às crianças.

O tema do Brief Desafio foi o combate às fake news. A vencedora foi a Tribal Worldwide, que mostrou que notícias falsas podem gerar manchetes verdadeiras, na maior parte das vezes negativas. A Tribal usou o exemplo do boato de que macacos transmitiam febre amarela, que levou algumas pessoas a matarem animais.

A vice-presidente de mídia da Leo Burnett Tailor Made, Andréa Hirata, foi escolhida como a Mídia do Ano.

ELEITOS PELO JÚRI

Branded Content

Agência: JWT

Cliente: Ford

Impresso

Agência: Gad

Cliente: B3

Multiplataforma

Agência: Dentsu

Cliente: Canon

Brief Desafio

Tema proposto pelo Estadão: Combate às fake news

Agência: Tribal Worldwide

Mídia do Ano

Andréa Hirata, vice-presidente de mídia da Leo Burnett Tailor Made