‘Desafio Estadão’ revela mais vencedores

O prêmio “Desafio Estadão Cannes” anunciou nesta quarta-feira, 15, a campanha vencedora na categoria Mercado Imobiliário, incluída pela segunda vez na competição, que em 2019 entrou em sua quinta edição. A categoria tem o objetivo de estimular a criatividade específica para o setor.

A campanha Bússola, criada pela agência OD Comunicações para a Nortis Incorporadora e Construtora, foi eleita a vencedora da edição 2019. Um representante da agência e outro da Nortis receberão passagem, hospedagem e o direito de participar do 66.º Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, em junho, além do troféu Ex-Libris, símbolo do Estadão, representante oficial do festival no Brasil.

Para garantir que a campanha vencedora refletisse tanto o lado criativo quanto a eficácia em termos de negócios, o júri liderado pelo presidente da Dentsu Brasil, Mário D’Andrea, incluiu tanto figuras ligadas ao setor criativo quanto membros de associações da construção civil.

No total, 11 profissionais foram premiados nesta edição do “Desafio Estadão Cannes” nas categorias Brief Desafio, Criação, Branded Content, Vídeo e Mercado Imobiliário. Conheça todas as campanhas vencedoras no site: desafio.estadao.com.br.