Descasamento de objetivos na COP 26

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26) que começa neste domingo em Glasgow, Escócia, está mais carregada de ceticismo do que de boas expectativas.

Os comentaristas já apontaram dificuldades que comprometem seus resultados, como a pandemia, a ausência de importantes chefes de Estado e de governo e a falta de recursos para as iniciativas dos países em desenvolvimento.

Mas nenhuma explicação seria completa se não começar pelo enorme descasamento entre os macro-objetivos da agenda ambiental atual e da COP 26.

O primeiro é o que já foi definido no Acordo de Paris, em 2015, que é de limitar o aquecimento do planeta a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Essa meta implica drástica substituição da energia de fonte fóssil por energia de fonte renovável. É por isso que a questão climática passa pelo equacionamento da transição energética e também por que as grandes negociações se concentram sobre a maneira de administrar essa transição.

Hoje, o potencial de geração de energia renovável (eólica, solar, hidrogênio verde) corresponde a não mais que 15% da matriz energética mundial. Estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE) apontam para a necessidade de se chegar a pelo menos US$ 4 trilhões em investimentos por ano até 2030 – para garantir a neutralidade das emissões até 2050. Mas o principal obstáculo não é o financeiro. É o tempo necessário para a maturação desses investimentos e a pressão enorme que já começa a existir sobre materiais e matérias-primas. Essa transição exigirá o desmonte de trilionárias instalações de petróleo, carvão, gás natural e frotas de veículos e a substituição correspondente de mão de obra.

Paradoxalmente, para essa substituição está sendo necessária disponibilidade de energia fóssil. É em parte o que explica a atual disparada dos preços do petróleo e do gás natural no mercado global. A escassez já é tanta que Alemanha e China tiveram de reativar termoelétricas a carvão mineral.

Outro macro-objetivo global é o combate à exclusão social. Só a China precisa incorporar ao mercado de trabalho e de consumo 400 milhões de pessoas. A Índia tem quase 1 bilhão nessas condições. Uma transição energética rápida demais conspira contra esse objetivo.

O risco é o de que, também desta vez, os maiorais do mundo assinem esmeradas declarações de intenção – que, de resto, não serão eles, mas seus sucessores que deverão cumprir – que podem não se traduzir em ações eficientes para o clima.

Hoje já não é preciso tanto esforço como antes para convencer as autoridades de que é preciso agir para reverter o excessivo aquecimento do planeta. Mas falta compatibilizar objetivos e esse é o fator que pode emperrar tudo, inclusive o andamento desta cúpula.

*CELSO MING É COMENTARISTA DE ECONOMIA