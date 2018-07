Desemprego na América Latina cai pelo 5º ano em 2007, diz OIT

O desemprego na América Latina diminuiu pelo quinto ano consecutivo em 2007 e deve manter essa tendência em 2008, mas uma eventual recessão nos Estados Unidos pode deteriorar os bons resultados macroeconômicos, disse a Organização Internacional do Trabalho. Segundo um relatório divulgado pela entidade nesta segunda-feira, 29, o desemprego na região fechou o ano em 8,2%. Para 2008, a previsão é de uma taxa de 7,9%. "Se em 2008 for confirmada a projeção de crescimento econômico de 4,7%, a taxa de desemprego chegará a 7,9%, o que levaria a região a níveis não registrados desde a década de 1990", disse a OIT em comunicado. O desemprego latino-americano vem caindo desde 2002, quando atingiu 11,4%. O incerto panorama da economia dos Estados Unidos, no entanto, poderia impactar os prognósticos da OIT para o ano. "O baixo dinamismo projetado para a economia dos Estados Unidos representa um fator de risco para a região", diz o relatório.