Desemprego nos EUA atinge maior nível desde 1993 A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 6,7% em novembro, o maior nível desde outubro de 1993, informou hoje o Departamento de Trabalho. Em outubro, a taxa estava em 6,5% e economistas esperavam aumento para 6,8%. O salário médio por hora trabalhada nos EUA aumentou US$ 0,07, ou 0,4%, em novembro, para US$ 18,30, informou o Departamento do Trabalho. Embora o aumento tenha sido maior que a previsão de economistas de alta de 0,2%, o avanço em relação ao ano anterior foi de apenas 3,7%. As horas médias trabalhadas por semana caíram para 33,5 horas, de 33,6 horas no mês passado. As informações são da Dow Jones.