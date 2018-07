Desemprego sobe 3,2% na França

O número de desempregados na França subiu 3,2%, ou 64 mil, para 2,068 milhões de pessoas em novembro, de 2,004 milhões em outubro, segundo informou o Ministério de Finanças e do Trabalho. Com a economia do país caminhando para uma parada, as companhias estão cortando as contratações. Depois de uma contração de 0,3% da economia no segundo trimestre, com uma ligeira recuperação de 0,1% no terceiro trimestre. A economia da França vai experimentar uma acentuada contração no quarto trimestre deste ano e no primeiro trimestre de 2009 como resultado da desaceleração no crescimento global.