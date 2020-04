Desemprego sobe para 12,2% no 1º trimestre

RIO - A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,2% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos três meses encerrados em fevereiro, a taxa foi de 11,6%.

Na segunda metade de março, começaram a ser adotadas medidas de distanciamento social em todo o País para conter a propagação do novo coronavírus, o que fechou o comércio e diminuiu ou suspendeu a produção na indústria.

O resultado do primeiro trimestre, ainda assim, ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em 12,4%. O intervalo ia de 11,9% e 12,9%. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,7%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.398 no trimestre encerrado em março, com alta de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 216,290 bilhões no trimestre até março, alta de 1,5% ante igual período do ano anterior.

No primeiro trimestre de 2020, faltou trabalho para 27,620 milhões de pessoas no País, segundo a Pnad Contínua.

Pesquisa por telefone

Por causa das medidas de isolamento social, pela primeira vez, o IBGE fez o levantamento da Pnad Contínua por telefone. A coleta da pesquisa é tradicionalmente realizada presencialmente nos domicílios selecionados.

Cerca de 2 mil entrevistadores estão trabalhando de casa, telefonando para os domicílios selecionados que fazem parte da amostra da pesquisa. Aproximadamente 70 mil domicílios por mês fazem parte da amostra pesquisa.