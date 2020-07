Dia dos Pais: confira 20 dicas de presentes úteis e criativos

A gente sabe que as datas comemorativas ficaram diferentes desde março deste ano, por causa da pandemia, mas o Dia dos Pais está chegando e pode ser uma ótima oportunidade para você demonstrar todo o carinho com quem você ama - algo ainda mais importante nesses tempos difíceis.

Para deixar o dia 9 de agosto ainda mais especial, sugerimos 20 opções de presentes de todos os tipos e valores, para todos os estilos de pai. É só comprar e receber na sua casa, ou, se não morarem juntos, mandar direto para o endereço dele.

1 - Cooler com mesinha

A bebida fica gelada por até 12oras com esse cooler moderno, que vem com uma mesa de apoio para os copos e petiscos. É um presente que vai fazer sucesso em festas, churrascos e até mesmo na sala de casa, para deixar a reunião da família ainda mais animada e prática. Por R$ 499,90.

2 - Camiseta com gravata

Essa é um aopção para quem tem bom humor e quer arrancar risadas do homenageado. A camisa branca vem com o desenho de uma gravata e é personalizada para o Dia dos Pais. Por R$ 49.

3 - Séries e filmes à vontade

Quer coisa melhor do que comprar algo para seu pai e ainda poder aproveitar o presente? Com a assinatura da Amazon Prime (R$9,90 por mês), é possível ter acesso a um catálogo com centenas de séries e filmes, muitos deles premiados e aclamados pela crítica, como "Fleabag", "The Office" e "This Is Us". Por R$ 9,90/mês.

Amazon Prime

4 - Perfume clássico

Um presente tradicional, mas que sempre faz sucesso. Uma dica é apostar em uma das opções mais vendidas, o Vodka Limited Edition, da Paris Elysees. A fragrância é suace, com toque de bergamota e lavanda, além de fundo amadeirado, ideal para homens elegantes. Por R$ 54,80.

5 - Livro premiado

"Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" é um best-seller internacioanl que precisa entrar na lista de leitura do seu pai. Se ele ainda não o leu, dê de presente a versão tradicional ou de bolso. A obra do irsaelense Yuval Noah Harari analisa, de forma original e inteligente, os saltos evolutivos da humanidade, da Idade da Pedra até o século 21. Por R$ 43,99.

6 - Kindle

Por falar em livro, que tal aproveitar para dar um Kindle a ele? O leitor de obras digitais faz o maior sucesso no mundo todo. Com ele, dá para armazenar milhares de livros na biblioteca virtual, marcas trechos, traduzir palavras e alterar o tamanho da fonte. A tela não causa reflexo, mesmo sob a liz do sol, então é como ler no próprio papel. Por R$ 349.

7 - Caneca personalizada

Essa sica é para quem quer tirar onda da frase recorrente dos pais. Feita em porcelana, a caneca estampada tem capacidade para 325 ml e pode ser levada ao microondas ou lava-louças. Acompanha uma caixinha de presente. Por R$ 34,90.

8 - Jaqueta estilosa

A previsão é de que a temperatura caia nos próximos dias, principalmente à noite. Então aproveite para deixar seu pai aquecido com uma jaqueta estilosa. São várias opções, como esta na cor cinza-escuro. Por R$ 169.

9 - Vitrola charmosa

Olha que charme essa vitrola da Uitech! Com design retrô, o toca-discos possui três rotações (33, 34 e 78 RPM) e é totalmente portátil, para que você possa escutar os indefectíveis vinis em qualquer lugar. Também é possível usar a vitrola com ou sem as pernas-palito. Por R$ 1.499,90

10 - Jogo do Playstation

Se seu pai adora videogame, uma sugestão é o novíssimo "Ghost of Tsushima", um dos mais vendidos atualmente em todo o mundo. Exclusivo para o Playstation 4, o jogo acompanha Jin Sakari, o último samarui da ilha de Tsushima, durante uma invasão ao Japão no século 13. Tem ação, aventura, viagens e lutas. Por R$ 246,39.

11 - Sapato + relógio + carteira

O kit vem com tênis social feito com material sintético e mais dois brindes: um relógio com pulseira de couro e uma carteira com divisória para dinheiro e cartões. Um presente (triplo) bonito e útil. Por R$ 109,99.

12 - Máquina de café

ter uma cafeteira da Nespresso em casa rende bons e deliciosos momentos em família. O modelo Inissia possui ajuste para dois tamanhos de xícaras de café, com desligamente automático. Compacta, elegante e leve, é um presente que certamente vai fazer seu pai feliz. Por R$ 329.

13 - Almofada especial

Nada melhor do que deixar registrado que o seu pai é o melhor do mundo! Com essa almofada personalizada, além de deicar nosso homenageado envaidecido, ainda vai deixar a casa dele mais bonita e divertida. Por R$ 44,90.

14 - Massageador lombar

Todo mundo precisa relaxar, e ter a possibilidade de receber uma massagem profissional a qualquer hora é um privilégio. Com a almofada massageadora shiatsu, é possível estimular principalmente o pescoço e a região lombar, além de cintura, coxas, braços e pernas. O mais legal é que também poder ser usada no carro, já que bem com uma cinta para prendê-la no banco e uma tomada para ligá-la no acendedor de cigarro. Por R$ 106,90.

15 - Alexa

Imagine a emoção dele ao ganhar o item queridinho do momento, o requisitado Echo Dot, controlado por voz pelo sistema Alexa. Basta falar algumas frases para ter acesso a notícias, ouvir músicas, tirar dúvidas sobre qualquer assunto, checar a previsão do tempo, ligar alarmes, trancasr portar e acender luzes. O dispositivos inteligente traz 4 microfones de longo alcance, por isso, a Alexa poderá escutá-lo mesmo estando em outros cômodos. Por R$ 299.

16 - Airfryer

Quem não tem, quer ter, e quem tem indica para todo mundo. A Airfryer é uma frigideira elétrica que facilita muito o dia a dia, pois possui um sistema especial que faz com que o ar quente circule em uma velocidade ultrarrápida lá dentro. Basta colocar carnes, legumes, massas ou ovos nos recipientes, esperar e pronto. Ela vem com uma assadeira e uma grelha, possibilitando uma gama maior de pratos, e oferece de brinde um livro com 30 opções de receitas. Por R$ 399,90.

17 - Porta-rolha

Se seu pai gostar de vinho, um porta-rolhas em formato de quadro vai fazer a cabeça dele. Além de ser divertido, ele vai poder acompanhar a "evolução" na quantidade de rolhas, que simbolizam momentos felizes. Por R$ 63,14.

18 - Câmera instantânea

Em terra de smartphones, quem tem uma câmera instantânea é rei do pedaço. Com essa Fujifilme Instax Mini 9, você pode clicar suas imagens preferidas e já ver o resultado impresso na hora. Possui ajuste de luminosidade e a tecnologia Espelho Selfie, para poder checar o enquadramento por meio de um espelho ao lado da lente. A câmera funciona com pilhas e já vem com um pacote com 10 fotos. Por R$ 499,99.

19 - Pipoqueira elétrica

Pipoca croconte e quentinha, sem uso de óleo, a um clique. Bom para o cineminha em casa, na verdade, para qualquer hora do dia. A pipoqueira elétrica da Cadence estoura em torno de 60g de pipoca por vez e conta com uma tampa dosadora, que também serve para derreter auqela manteiga que muita gente gosta de jogar pr cima. POr R$ 104,89.

20 - Caixa de som à prova d'água

Bluetooth, bateria recarregável e entrada para cabo de áudio são algumas das características dessa caixa de som multimídia da JBL, uma das maiores empresas de produtos eletrônicos do mundo. Muito bem avaliado, o item é à prova d'água e permite reprodução por até 5 horas. Por R$ 228,69.