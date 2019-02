Diageo, Burger King, Ambev e Almap vencem ‘Desafio Estadão Cannes’

O Grupo Estado revelou nesta terça-feira (26) os vencedores da 5.ª edição do prêmio “Desafio Estadão Cannes”. Além de receberem o troféu Ex-Libris, símbolo do jornal, os vencedores vão ganhar passagem, hospedagem e o direito de participar do Cannes Lions ­– Festival Internacional de Criatividade, que tem o Estadão como representante oficial no País.

Os vencedores foram anunciados pelo diretor executivo comercial do Grupo Estado, Paulo Pessoa, após deliberação de um júri de 13 profissionais de agências, clientes e do Estadão. As quatro categorias que tiveram os vencedores revelados ontem – Branded Content, Criação, Vídeo e Brief Desafio – premiaram empresas e agências como Ambev, Burger King, AlmapBBDO e Diageo.

Escolhidos. Na categoria Branded Content, a campanha vencedora foi "Cachaça – Símbolo Nacional", iniciativa da companhia de bebidas Diageo que foi veiculada nas plataformas do Estadão e ajudou até a acender o debate sobre o incentivo à produção do setor. Atingindo um total de 32 milhões de pessoas, os conteúdos também incluíram a realização de eventos.

Em Criação, a ação vencedora foi da Skol, marca da Ambev, em campanha desenvolvida pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi. A cerveja criou uma rede de marcas aliadas à causa LGBTQ+. A companhia recrutou um total de 50 companhias – entre elas Bis e Quem Disse, Berenice? – para chamar a atenção para o tema. A iniciativa, que incluiu uma série de anúncios na edição impressa do Estadão, atingiu um total de 80 milhões de pessoas.

Patrocinada pela Teads, a categoria vídeo coroou uma criação da David Brasil para o Burger King. A rede de lanchonetes criou o "Whopper em Branco" para chamar a atenção para a importância da escolha de um candidato durante as eleições. A ideia era reduzir os votos brancos ou nulos na eleição presidencial. Ao oferece a clientes um sanduíche só com cebola e maionese, a rede lembrava que “quem abre mão de escolher tem de engolir a escolha de outra pessoa”.

O Brief Desafio – em que agências apresentam uma proposta de campanha a ser veiculada no Estadão – ficou com a AlampBBDO, com “Charges para o Futuro”. A ideia propõe usar desenhos feitos por crianças refugiadas e imaginar novos finais para histórias tristes, a partir do traço dos chargistas do jornal.

Para o diretor executivo do Grupo Estado, o nível dos trabalhos inscritos no “Desafio Estadão Cannes” vem melhorando ano a ano. “São campanhas que promovem soluções multiplataforma adequadas às necessidades dos anunciantes”, disse Pessoa.

Mais prêmios. Além das categorias já anunciadas, o “Desafio Estadão Cannes” ainda vai revelar outros premiados. O Mídia do Ano deverá ser revelado em abril, a partir de indicações de profissionais de mercado. Já uma categoria voltada ao mercado imobiliário tem inscrições abertas até o dia 3 de maio. Os dois vencedores serão anunciados em junho.