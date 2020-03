Diante do impacto do coronavírus, Carrefour vai contratar 5 mil funcionários no Brasil

Frente ao aumento da demanda por itens de alimentação, artigos de higiene e limpeza, em função da pandemia do novo coronavírus, o Carrefour vai contratar 5 mil trabalhadores em todo o País – do total, 1,5 mil deverão ser efetivados. A intenção, segundo a companhia, é reforçar as equipes de atendimento ao consumidor.

Entre as vagas oferecidas pela varejista francesa, estão as de operador de loja, auxiliar de perecíveis, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos. A companhia informa que há vagas em todas as cidades do País onde a empresa está, mas a maior disponibilidade é para Manaus (AM), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), ABC paulista , Baixada Santista e São Paulo (SP).

De acordo com o vice-presidente de Recursos Humanos do Grupo Carrefour no Brasil, João Senise, todo o processo de contratação será digital, exatamente para cumprir os protocolos para evitar a contaminação do novo coronavírus. “Estamos vivendo um momento atípico em todo mundo e queremos contribuir para que todos continuem tendo oportunidades de trabalho”, diz.

Movimento

A rede francesa segue o movimento de outras varejistas mundo afora. Na semana passada, em meio à pandemia do coronavírus, o Walmart, maior empregador privado dos Estados Unidos, prometeu contratar 150 mil trabalhadores (que serão pagos por hora) para manter a reposição de produtos e para ter funcionários suficientes nos caixas. Na primeira semana do programa, a rede contratou 25 mil pessoas, segundo reportagem da Bloomberg.

Para isso, a varejista americana reduziu o processo de contratação, que em geral pode chegar a duas semanas, para cerca de três horas. A rede eliminou entrevistas formais e deu autonomia para gerentes fazerem contratações necessárias. A rival Amazon também anunciou o plano de contratar 100 mil funcionários temporários nos EUA.

Exigências

Um dos quesitos básicos para se candidatar às vagas oferecidas pelo Carrefour no Brasil é estar cursando o segundo grau ou ter concluído o curso. Algumas funções exigem qualificações específicas, como experiência em precificação e reposição de estoques, por exemplo. Os interessados podem fazer o cadastro na plataforma da companhia.